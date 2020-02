Samsung réduit sa présence au MWC 2020 à cause du coronavirus

Samsung participera au MWC 2020, mais de nombreux responsables et employés américains et coréens ne feront pas le déplacement en raison de l’épidémie de coronavirus. Plusieurs entreprises comme LG, Ericsson, Sony, Nvidia et ZTE ont annulé leur présence.

Le coronavirus aura-t-il raison du MWC 2020 ? L’épidémie a fait au moment où nous écrivons ces lignes 811 morts en Chine, 1 aux Philippines et 1 à Hong Kong et on estime à près de 40 000 le nombre de personnes infectées. Le 2019-nCoV de son nom scientifique est ainsi plus meurtrier que le SRAS, un virus provoquant lui aussi une forme aiguë de pneumonie, qui avait provoqué 774 décès entre 2002 et 2003.

On comprend dans ce contexte la peur qui s'empare de l’industrie à la veille de l’un des plus grands salons tech de l’année. LG et ZTE ont déjà annoncé qu’il ne participeraient pas au salon. Tout comme Ericsson qui organisera un événement de présentation à une date ultérieure ou Nvidia qui a préféré cette année « assurer la sécurité de [ses] collègues, partenaires et clients ». Autre annulation notable : Sony a également annoncé qu’il n’y aura ni participation ni conférence.

L’événement sera remplacé par une vidéo en ligne. Quant à Huawei et Oppo, ils ont tous deux annoncé que leurs responsables seraient mis en quarantaine 14 jours avant le début du salon – Oppo précise qu’il vérifiera la température de tous ceux qui assistent à ses événements. Samsung a logiquement lui aussi décidé d’adopter une posture prudente. De nombreux employés et responsables ne feront pas le déplacement cette année.

Mais la marque aura bien un stand. Bien qu’à en croire Cnet, « les conditions changent rapidement autour du coronavirus ce qui pourrait conduire Samsung à changer de nouveau de plan ». La firme n’a pas fait de commentaire officiel pour le moment. La GSMA, organisatrice du MWC 2020, explique dans un communiqué que des mesures ont été prises pour éviter que l’événement ne propage le coronavirus. Les voyageurs en provenance de la province de Hubei (Chine) n’ont pas accès au salon.

Les voyageurs qui ont été récemment en Chine doivent démontrer qu’ils ont été hors du pays pendant plus de 14 jours avant l’événement. La température de tous ceux qui participent au salon sera constamment vérifiée. Les participants devront également certifier qu’ils n’ont pas été en contact avec une personne infectée.

Source : Cnet