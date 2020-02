MWC 2020 : Intel et Vivo renoncent au salon à cause de l’épidémie de coronavirus

Le MWC 2020 s’annonce désert. Intel et Vivo ont en effet décidé de ne pas participer au salon mondial de la téléphonie mobile de Barcelone. Comme Nvidia, Sony ou encore Amazon, les deux firmes préfèrent se montrer prudentes suite à l’épidémie de coronavirus déclarée en Chine.

La liste des entreprises à faire l’impasse sur le MWC 2020 de Barcelone s’allonge. Dans un communiqué adressé à nos confrères de VentureBeat, Intel en effet annoncé qu’il annule sa participation au MWC 2020. « La sécurité et le bien-être de tous nos employés et partenaires est notre priorité absolue, nous nous sommes donc retirés du Mobile World Congress de cette année par prudence. Nous sommes reconnaissants à la GSMA pour sa compréhension et nous sommes impatients d’assister et de soutenir les futurs événements du Mobile World Congress » explique un porte parole d’Intel.

La firme devrait néanmoins annoncer de nouveaux produits pendant l’événement mais n’enverra aucun employé sur place. On imagine qu’Intel pourrait par exemple organiser une conférence retransmise en direct sur Internet.

Vivo retarde la présentation de son concept phone, l’Apex 2020

Dans un communiqué de presse, Vivo annonce avoir pris la même décision. « Nous avons pris la décision d’annuler notre présence au MWC 2020 ainsi qu’à tout événement annexe se déroulant à Barcelone au même moment » annonce Vivo. Le constructeur chinois est donc contraint de reporter la présentation de son Apex 2020, un concept phone qui se distingue par son écran 100% borderless.

Pour rappel, de nombreux autres acteurs du salon ont déjà pris la décision d’annuler leur conférence : Sony, LG, ZTE, Nvidia, Ericsson, Amazon et TCL. Suite à la défection de ceux-ci, le MWC reposera presque exclusivement sur les annonces de Samsung, Microsoft, Lenovo, Qualcomm et Nokia. Néanmoins, il n’est pas impossible que ces firmes décident finalement d'emboîter le pas à leurs rivaux. On vous en dit plus dès que possible sur le MWC 2020. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : VentureBeat