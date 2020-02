Coronavirus : Asus renonce aussi à sa présence au MWC, faut-il craindre l’annulation du salon ?

Alors que nous sommes à moins de deux semaines de l’ouverture de ses portes, le Mobile World Congress 2020 pourrait être purement et simplement annulé à cause du Coronavirus. Si l’organisateur de l’événement, la GSMA, affirme que ce n’est pas à l’ordre du jour, la défection de ZTE et LG ravive les craintes. Et un troisième nom rejoint la liste : Asus.

Le Coronavirus aura-t-il la peau du Mobile World Congress 2020 ? Si la question semble polémique, elle n’est pas totalement infondée non plus. L’association GSMA, qui organise l’événement, est entrée en situation de crise en déployant tout un arsenal de mesures pour limiter les risques pour les visiteurs. Les entreprises, qu’il s’agisse de celles qui visitent le salon ou celles qui y présentent quelque chose, vont considérablement limiter les déplacements de leurs employés. Et certaines marques ont même annoncé qu’elles n’y seraient pas présentes compte tenu de la situation. Nous avons relayé ce matin l’annulation des conférences de LG et de ZTE. Un troisième nom s’ajoute à la liste : Asus.

L’information émane du magazine espagnol Cronica Global qui a obtenu la confirmation auprès du dirigeant d’Asus Iberica, Dennis Hsieh. Ce dernier confirme que la marque ne tiendra pas de stand au salon cette année et qu’aucune conférence de presse ne sera organisée pour présenter des ZenFone. Notez que le Coronavirus impacte doublement Asus. Non seulement la marque ne sera pas présente pour défendre ses couleurs durant le MWC, mais son ROG Phone II subit des ruptures de stock à cause des difficultés rencontrées par ses partenaires chinois (fournisseurs et assembleurs).

Un double impact sur le MWC

De la même façon, le Coronavirus impacte le MWC de deux façons différentes. D’abord, il y a le risque d’une propagation du virus durant l’événement. Même si les halls loués par la GSMA sont très grands, ce sont plus de 100 000 personnes en provenance de 200 pays qui se rendent chaque année à Barcelone pour le MWC. Ensuite, l’épidémie touche l’écosystème de la téléphonie au niveau de la production et de la fourniture de composants. Certains mobiles sont déjà en rupture. Et d’autres pourraient être retardés. Si les marques n’ont rien à présenter, vont-elles vraiment venir ?

Aujourd’hui, hormis la défection de ZTE, LG et Asus, toutes les autres marques ont annoncé qu’ils iraient bien à Barcelone. Xiaomi, Vivo, Huawei, Honor, Qualcomm, Lenovo ou encore Motorola ont confirmé qu’ils seront bien présents. Reste à savoir s’il y en aura d’autres. Et si oui, s’ils seront assez importants pour mettre en danger la tenue du salon.

