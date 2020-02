Ford invente un blouson pour cyclistes qui communique avec les voitures via des emoji

Ford a développé un blouson à destination des cyclistes et motards : l’Emoji Jacket comporte sur son dos un écran constitué de LED pour afficher des symboles, par exemple pour remercier les autres usagers de la route ou indiquer votre intention de tourner ou de vous arrêter.

Les deux-roues sont plus vulnérables que d’autres véhicules qui circulent sur la chaussée. Or, c’est une tendance : les vélos et autres deux-roues sont de plus en plus nombreux à partager la route avec les voitures. Et avec eux, le nombre d’accidents augmente : « chaque année, plus de 2000 cyclistes sont tués sur les routes en Europe. Pourtant, une meilleure communication entre les cyclistes et les conducteurs pourraient contribuer à réduire le nombre d’accidents », constate Ford, dans la vidéo que vous pouvez consulter en fin d’article.

Le constructeur automobile a décidé de lancer au Royaume-Uni une campagne baptisée Save The Road. Le but ? améliorer la sécurité routière de tous les usagers, tout en réfléchissant à des moyens de réduire les embouteillages. L’un des fruits de cette campagne, c’est un étonnant prototype de blouson baptisé Emoji Jacket à destination des deux roues : « Ford s’est associé à des linguistes pour comprendre comment améliorer la communication entre les cyclistes et les conducteurs », poursuit le constructeur.

Qui ajoute : « le blouson peut véhiculer l’expression au travers de symboles simples ». Concrètement, un écran composé de LED recouvre le dos du vêtement. L’Emoji Jacket est relié à un boîtier qui s’installe sur le guidon. Le boitier comporte plusieurs touches avec des symboles : des flèches pour tourner, un émoji souriant ou triste pour remercier les autres usagers ou afficher son mécontentement, ou encore un bouton « attention » pour signaler un danger.

Neil Cohn, l’un des experts ayant participé au projet explique que « la vitesse à laquelle on traite les mots et les images est incroyablement rapide […] moins de 0,5 secondes ». Ainsi les véhicules environnants sont plus facilement conscients de l’intention du cyclistes et peuvent mieux adapter leur conduite. Avec également un plus sécurité la nuit, le panneau de LED étant particulièrement lumineux.

Pour l’heure, Ford ne fait qu’explorer ce que pourrait être un objet connecté wearable de ce type. Il n’est pas question de le commercialiser dans l’immédiat. Néanmoins, nul doute que cette idée maligne finira par inspirer les fabricants d’accessoires tiers…