Windows 11 sera bientôt truffé de publicités pour l’IA Copilot

Microsoft a trouvé un nouveau moyen pour mettre en avant son nouvel abonnement payant à Copilot : afficher des publicités directement dans les Paramètres de Windows 11.

Copilot est l’IA gratuite de Microsoft, mais l’entreprise propose depuis peu un abonnement premium appelé Copilot Pro, qui ajoute davantage de fonctionnalités et d'avantages, tels que l'accès à GPT-4 Turbo, l'intégration d'Office, des GPT personnalisés, une génération d'images améliorée, et bien plus encore. L'abonnement coûte 20 dollars par mois et Microsoft veut désormais s'assurer que tous les utilisateurs de Windows 11 le connaissent.

C'est pourquoi Microsoft prévoit d'afficher des publicités Copilot Pro dans l'application Paramètres de Windows 11. Les publicités apparaîtront sur la page d'accueil de l'application Paramètres, qui est la première page que les utilisateurs voient lorsqu'ils ouvrent l'application. Les publicités donneront une brève description de Copilot Pro et de ce qu'il peut faire, et fourniront également des liens pour s'abonner ou en savoir plus sur le service.

Windows 11 va afficher des publicités pour Copilot

Les publicités n'ont pas encore été officiellement annoncées par Microsoft, mais certains Windows Insiders les ont déjà vues sur les versions préliminaires de Windows 11 provenant des canaux Dev et Beta. Les publicités ne sont pas visibles pour tout le monde, mais elles peuvent être activées à l'aide d'un outil appelé ViVeTool, qui peut modifier certaines fonctionnalités et ID cachés dans Windows 11.

Pour activer les publicités, les utilisateurs doivent télécharger ViVeTool depuis GitHub, lancer l'Invite de commande en tant qu'administrateur, taper vivetool /enable /id:47942561, et appuyer sur Entrée. Notez également que les publicités ne sont actuellement disponibles que pour les utilisateurs des États-Unis.

On ne sait pas encore quand les publicités seront étendues à tous les utilisateurs de Windows 11, ni si elles seront facultatives ou obligatoires. Il est possible que Microsoft teste les publicités auprès d'un groupe limité d'utilisateurs avant de décider de les lancer ou non à l'échelle mondiale. Les annonces de Copilot Pro ne sont d’ailleurs pas la seule chose que Microsoft promeut sur la page d'accueil des Paramètres. L'entreprise utilise également cette page pour faire la promotion de son abonnement à Microsoft 365 et de son service de stockage dans le cloud OneDrive.