Consulter Facebook et Instagram sans publicités ? C’est pour bientôt, voici combien il faudra payer

Meta, la maison mère de Facebook, prépare une formule d’abonnement qui permettra de se rendre sur Facebook et Instagram sans devoir souffrir des nombreuses publicités personnalisées qui infestent les deux plateformes.

D’après un article publié dans le Wall Street Journal, Meta serait en train de finaliser les détails d’une offre d’abonnement à destination des internautes européens. Ces derniers pourront jouir de Facebook et Instagram sans la moindre publicité. Pour ce faire, il leur faudra cependant souscrire un abonnement mensuel dont le tarif risque de faire bondir les internautes. En effet, la fonctionnalité pour l’instant baptisée SNA (subscription no ads) coûterait entre 14 et 17 $, selon que vous souhaitez consulter Facebook, Instagram ou les deux.

Selon le journal financier, cette offre quelque peu polémique viserait à limiter les effets néfastes (pour Facebook) de la nouvelle loi sur les services numériques (Digital Services Act) de l’Union européenne. Selon les termes de la DSA, les utilisateurs doivent pouvoir désactiver les publicités ciblées. Une mesure qui tuerait la poule aux œufs d’or tant la pub est le véritable gagne-pain des services de Meta.

Pour profiter de Facebook sans pub, il faudra débourser au moins 14 $ par mois

Le choix pour les internautes européens sera très clair : s’ils veulent jouir d’une expérience sans aucune publicité sur Facebook et Instagram, il faudra s’acquitter chaque mois de 14 $. À ce prix-là, on se doute que la majorité des utilisateurs optera pour la version gratuite. La stratégie sera en tous points gagnante pour Facebook, qui pourra d’une part engranger des revenus supplémentaires, et d'autre part, se mettre en conformité avec la législation européenne.

Notons que selon le WSJ, si vous consultez les sites depuis un ordinateur, l’abonnement coûtera moins cher, avec des tarifs démarrant autour de 10 $ par mois. Les utilisateurs de smartphones seront pénalisés, avec des prix jusqu’à 40 % plus élevés. D’après notre source, cette augmentation serait due à la commission que prennent Apple et Google sur les transactions effectuées à travers leurs boutiques d’applications.