Facebook propose enfin la supervision parentale de Messenger et Instagram aux utilisateurs français

Meta accorde enfin aux parents français une fonctionnalité offerte depuis juin 2023 aux utilisateurs étasuniens, canadiens et anglais : la supervision parentale dans Messenger.

Les réseaux sociaux et les messageries instantanées, Facebook en tête, sont des services si envoûtants qu’en les utilisant, de nombreux internautes perdent toute notion du temps. Cette état de dépendance peut avoir un impact négatif sur leur santé mentale, et le problème est encore plus aigu lorsque les utilisateurs en question sont jeunes et peu encadrés. Si l’on ajoute à cela qu’Internet n’est pas seulement peuplé de gens bien intentionnés, les mauvaises rencontres sont malheureusement fréquentes, et le risque est grand que les ados s’enferment dans le silence plutôt que d’en parler à leurs tuteurs.

Pour aider les familles à mieux communiquer sur ce sujet complexe, Meta a annoncé aujourd’hui la disponibilité de la « Supervision parentale » sur Messenger partout dans le monde. Selon la compagnie, cette fonctionnalité permet aux adolescents de mieux gérer le temps passé sur leurs applications et aux parents de mieux « encadrer les expériences en ligne et les interactions des ados sur les technologies de Meta ».

Facebook lance la supervision parentale dans Messenger partout dans le monde

Sur le blog de la compagnie, on apprend qu’une fois la supervision mise en place, après que l’enfant a accepté l’invitation de ses tuteurs, ces derniers pourront :

voir combien de temps les adolescents passent sur Messenger

voir et recevoir des mises à jour sur la liste des contacts des adolescents sur Messenger, et sur les paramètres de confidentialité et de protection

recevoir des notifications si l’adolescent signale un utilisateur

voir qui peut envoyer un message à leur adolescent

voir qui peut visualiser les Stories Messenger de leur adolescent et recevoir des notifications si ces paramètres sont modifiés

Hors de question cependant pour les parents de lire les discussions de leurs enfants : leur contenu et l’activité de messagerie restent privées. L’idée est surtout d’entamer une conversation sur l’utilisation des réseaux sociaux et, le cas échéant, de trouver une solution en famille aux problèmes rencontrés.