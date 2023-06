Instagram : 6 influenceurs français avouent publiquement avoir fait de la publicité déguisée

Les autorités commencent à sévir contre les influenceurs et leurs pratiques commerciales trompeuses. Aujourd’hui, six d’entre eux affichent un message rédigé par la DGCCRF sur leur compte Instagram. Celui-ci dénonce les faits reprochés aux accusés et devra rester publié entre deux semaines et un mois en fonction des concernés.

L’étau se resserre autour des influenceurs. Le mois dernier, la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes) a annoncé avoir enquêté sur une cinquantaine d’influenceurs français et en être ressortie avec une très belle pioche. En effet, parmi ces derniers, 30 ont été reconnus coupables d’infraction à la loi en matière de publicité en ligne.

L’organisme avait alors fait savoir que les noms des accusés seraient bientôt publiés. C’est désormais chose faite, et de la manière la plus efficace qui soit. La révélation a eu lieu directement sur leurs comptes Instagram respectifs, par l’intermédiaire d’un message sur fond noir rédidé par la DGCCRF. Pour l’heure, 6 influenceurs ont été épinglés publiquement : Illan Castronovo, Simon Castaldi, Gaëtan Debled, Capucine Anav, Anthony Matéo et Léa Montchicourt.

La DGCCRF oblige 6 influenceurs à avouer leurs torts sur Instagram

Tous affichent donc depuis hier le fameux message résumant les faits qui leur sont reprochés. Premièrement, tous ont été reconnus de publicité déguisée, en faisant la promotion de produit ou services sans en avertir leurs abonnés. D’autres, comme Capucine Anav, ont promu des produits de santé en mentant sur leurs véritables bienfaits. De son côté Anthony Matéo a incité ses abonnés à s’injecter de l’acide hyaluronique par l’intermédiaire d’une esthéticienne, ce qui est interdit par la loi.

Ce message devra être conservé sur le compte Instagram d’Illan Castronovo et Simon Castaldi pendant 30 jours, tandis que Capacine Anav pourra le retirer au bout de 15 jours, mais est contrainte de le republier en story toutes les 24 heures. Une sentence qui, pour le moment, ne semble pas avoir de réel impact. Dans les commentaires, la majorité des abonnés affichent leur soutien à l’influenceur, saluant même parfois la maturité avec laquelle celui-ci a réagi à l’injonction. On notera tout de même que le compte Instagram d’Anthony Mateo se trouve désormais en privé.