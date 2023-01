One UI 5.1 : Samsung confirme par erreur le lancement et les appareils compatibles

Samsung vient de confirmer par inadvertance l'arrivée imminente de One UI 5.1 en février 2023 dans le changelog de la dernière mise à jour de la Galaxy Watch 5. En outre, on y découvre également la liste des appareils compatibles avec la nouvelle version de sa surcouche maison.

Comme vous le savez peut-être, nous savons depuis plusieurs mois maintenant que Samsung travaille sur One UI 5.1, la prochaine version de sa surcouche basée sur Android 13. La chose a été confirmée par le constructeur dans un communiqué officiel publié en octobre 2022.

En revanche et mis à part cela, nous n'avons que très peu d'informations sur cette nouvelle mouture. Pas de date de sortie officielle, sans parler des fonctionnalités inédites éventuelles. Néanmoins, les bruits de couloir concernant One UI 5.1 s'enchaînent depuis ces dernières semaines.

On sait de sources sûres que des tests internes de la surcouche ont débuté sur plusieurs appareils. C'est notamment le cas sur les Galaxy S22, les Galaxy Z Fold 4, mais aussi sur les Galaxy S20. Ce sera d'ailleurs la dernière mise à jour Android à laquelle pourront prétendre les anciens flagships de Samsung.

Samsung vend la mèche pour One UI 5.1

Et alors qu'on attend une prise de parole officielle autour de One UI 5.1, Samsung vient par erreur de confirmer son arrivée imminente ainsi que la liste des smartphones éligibles. En effet, le constructeur a mentionné explicitement One UI 5.1 dans le changelog de la dernière mise à jour de la Galaxy Watch 5, sa dernière montre connectée lancée en août 2022.

Ainsi, on apprend que One UI 5.1 sera impératif pour profiter de la nouvelle fonctionnalité “Camera Controller” qui comme son nom l'indique, permettra de contrôler le zoom de l'appareil photo de son smartphone depuis sa smartwatch. Or, Samsung a précédemment indiqué que cette fonctionnalité sera déployée en février 2023 sur les Galaxy Watch 5. En d'autres termes, la firme sud-coréenne corrobore les précédentes rumeurs qui évoquait un déploiement de One UI 5.1 en février 2023 aux côtés des Galaxy S23.

Par ailleurs, on peut lire dans le changelog que One UI 5.1 sera disponible “sur les modèles phares sortis après le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip”. De fait, cela inclut d'emblée :

les Galaxy S20

les Galaxy S21

les Galaxy S22

Les Galaxy Z Flip

les Galaxy Z Flip 5G

Les Galaxy Z Flip 3

Les Galaxy Z Flip 4

Les Galaxy Z Fold 2

les Galaxy Z Fold 3

Les Galaxy Z Fold 4

Pour rappel, les Galaxy S23 seront présentés officiellement ce 1er février 2023 lors d'un nouvelle conférence Galaxy Unpacked.