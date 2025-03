Pourquoi les VPN sont de plus en plus populaires chez les joueurs ?

Vous avez beau avoir une bonne connexion Internet, certains facteurs indépendants de votre volonté sont susceptibles de nuire à votre expérience de jeu. Restrictions géolocalisées, latences, attaques DDoS… voici comment un bon VPN peut vous aider à éviter certains désagréments.

Les VPN sont de plus en plus populaires chez les joueurs qui souhaitent profiter d'une plus grande liberté, réduire les latences dans certains cas ou encore se protéger contre des adversaires malveillants. Mais ce genre d'application est aussi un couteau à double tranchant, d'où la nécessité de viser juste afin de profiter d'une expérience de jeu optimale.

Comment un VPN peut améliorer votre expérience de jeu

Alors que les VPN sont connus pour réduire les performances des connexions Internet, ils peuvent dans certains cas améliorer la latence. C’est aussi un moyen de se protéger des attaques DDoS ou encore de contourner certaines limitations.

Se rapprocher des serveurs de jeux

Un VPN peut être pratique pour les joueurs qui souhaitent aller au plus près des serveurs d'un jeu. Vous pouvez ainsi gagner quelques millisecondes de ping, mais tout dépend de l'efficacité du routage de votre VPN et de la distance des serveurs par rapport à votre localisation réelle.

Influencer le matchmaking

Dans certains jeux en ligne, les éditeurs peuvent mettre en relation des adversaires en fonction de leur localisation géographique. Si vous souhaitez affronter des joueurs dans une zone spécifique ou au contraire les éviter, un VPN peut vous aider à influencer le critère de la localisation. Mais gare aux latences…

Contourner les restrictions géolocalisées

Dans un pays où réside une forte censure, certains jeux peuvent être interdits ou modifiés en partie. C’est souvent le cas dans de nombreux pays, notamment en Asie, au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe, mais aussi – dans certains cas – en Europe et aux États-Unis. Un VPN peut vous aider à contourner ces censures si vous jouez en ligne.

D’autres types de géo-restrictions peuvent aussi s’appliquer aux jeux. Par exemple, certains titres font leur apparition aux États-Unis avant d’être disponibles ailleurs. Si vous ne voulez pas attendre, un VPN peut également vous aider à profiter d’un accès anticipé.

Éviter les attaques DDoS

Des attaques DDoS peuvent se produire entre joueurs, et c'est assez fréquent dans la communauté des amateurs de jeux compétitifs. Ce type d'attaque consiste à perturber la connexion d'un adversaire en l'inondant de requêtes. C'est un moyen le déstabiliser et donc d'obtenir un avantage sur lui.

Une attaque DDoS ne peut prospérer que si l'auteur connait l'adresse IP de sa victime. Grâce à un VPN, vous pouvez éviter ce genre de désagrément. En plus de masquer votre adresse IP réelle, les meilleurs VPN comme Proton VPN ont également des outils de protection contre les attaques DDoS.

Éviter les limitations de bande passante

Il est peu probable que les joueurs européens en soient victimes, mais certains FAI étrangers peuvent appliquer des restrictions de débits aux heures de pointe selon le type d’activité des internautes. C’est le cas pour les gamers, mais aussi pour les amateurs de P2P ou de streaming. Les VPN empêchent les FAI de savoir ce que vous faites et donc d’appliquer des limitations selon le type d’activité que vous menez.

Comment choisir le bon VPN pour joueur ?

Les VPN peuvent vous aider à éviter de nombreux désagréments comme nous l’avons vu jusqu’ici, mais ils peuvent aussi dégrader la qualité votre connexion et ainsi impacter négativement votre expérience de jeu. La clé ici est donc de trouver le bon compromis en tenant compte de quelques critères, à commencer par la qualité de service. Sur le marché des VPN, tous les acteurs ne se valent pas. Vous devez donc choisir une application qui est réputée pour offrir de bons débits et des latences optimales. Mais même avec une excellente qualité de service, un VPN ne fait pas des miracles.

Plus votre localisation réelle est éloignée des serveurs de jeu, plus la latence est élevée. Il faut donc trouver le bon équilibre. Choisissez également un VPN qui offre de bons débits, comme Proton VPN que nous avons testé.

Avec 9 900 serveurs dans plus de 110 pays, vous pouvez accéder à quasiment n’importe quelle localisation dans le monde. Enfin, grâce à des fonctionnalités comme VPN Accelerator qui booste les vitesses VPN jusqu'à 400 % ou encore aux serveurs P2P optimisés, ce VPN vous aider à contourner des restrictions tout en bénéficiant d’une bonne expérience de jeu.