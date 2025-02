Comment accéder au catalogue US de Disney+ depuis la France ?

Le catalogue de Disney+ n'est pas le même selon que vous soyez en France ou aux États-Unis. De nombreux contenus accessibles aux Américains ne le sont pas systématiquement dans nos contrées, mais grâce à une astuce, vous pouvez accéder directement au catalogue US de la plateforme de streaming.

Grâce à ses grosses franchises et notamment à ses nombreuses exclusivités, Disney+ est l’une des plateformes de streaming les plus populaires dans le monde. Tous les pays ne bénéficient toutefois pas du même traitement en matière de contenu, et c’est particulièrement le cas en France.

Chronologie des médias oblige, il faut attendre plusieurs mois pour accéder aux films originaux qui sortent au cinéma. Cette chronologie évolue régulièrement, et c’est encore le cas pour Disney+ depuis janvier 2025. Le délai de sortie sur la plateforme de streaming est en effet passé de 17 mois à 9 mois, ce qui est une très bonne nouvelle pour les abonnés.

En dehors des fenêtres de sortie, les variations de catalogues sont également dues aux accords de licence et aux spécificités de chaque marché.

Comment accéder au catalogue US de Disney+ en France ?

Disney+ propose donc le catalogue adapté à chaque pays en fonction de ses contraintes légales et contractuelles. Il faut donc théoriquement se déplacer aux États-Unis pour accéder au catalogue US de Disney+. Mais pas besoin de prendre un vol : vous pouvez vous rendre aux États-Unis en quelques secondes seulement grâce à la magie des VPN.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes prennent un abonnement VPN. La possibilité de débloquer les catalogues étrangers des plateformes de streaming est un cas d’utilisation très courant, au même titre que les considérations liées à la sécurité et à la vie privée.

Un VPN, en plus de chiffrer vos échanges sur Internet, permet aussi de changer virtuellement de localisation grâce au changement d’adresse IP. Vous pouvez ainsi choisir de prendre l’adresse IP de n’importe quel pays dans le monde, pour peu que l’emplacement soit disponible dans l’application que vous aurez choisie.

Voici donc comment procéder :

Installez une application VPN

Connectez-vous sur un serveur US

Ouvrez Disney+ et vérifiez bien que vous avez le catalogue américain en cherchant un contenu disponible aux États-Unis et qui ne l'est pas encore en France

Si vous n’arrivez pas à avoir le bon catalogue, rafraichissez la page ou l’application Disney+

Quel VPN utiliser pour accéder à Disney+ US ?

Cette astuce fonctionne normalement si vous utilisez un bon VPN. Nous vous recommandons une solution fiable, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi de confort d’utilisation. La plupart des VPN gratuits sont limités en volume et en vitesse, ce qui n’est pas pratique pour le streaming.

Une solution payante comme Proton VPN par exemple est sécurisée et offre de bons débits pour le streaming. Cette application dispose par ailleurs de nombreux serveurs dans le monde, y compris aux États-Unis. De plus, contrairement aux VPN gratuits, les versions payantes protègent mieux vos données personnelles.

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À PROTON VPN

Proton VPN applique notamment une politique stricte de non-journalisation (No Log). En d’autres termes, l’application n’enregistre aucune information liée à vos activités en ligne et ne peut donc les fournir si une force publique l’y oblige.

L’utilisation d’un VPN pour accéder à Disney+ est-elle légale ?

L’utilisation d’un VPN est totalement légale en France. Aucune loi n’interdit donc l’usage de ce genre de solution, tant que l’objectif n’est pas de violer une autre interdiction. Par exemple, utiliser un VPN pour télécharger illégalement du contenu ou faire du streaming illégal n’est pas autorisé. Dans le même temps, l’une des principales promesses des VPN est de vous rendre anonyme, et donc de vous protéger contre tout traçage, ce qui complique les éventuelles poursuites contre les contrevenants.

Pour ce qui est du cas particulier de Disney+ et des autres services de streaming, utiliser un VPN pour y accéder n’est pas illégal non plus, à partir du moment où vous disposez d’un abonnement valide. Toutefois, cela pourrait violer les conditions d’utilisation de la plateforme de streaming.

Dans leurs conditions générales d’utilisation, Disney+, Netflix ou encore Prime Video sont contre l’usage des VPN pour contourner les géo-restrictions. Raison pour laquelle ces services bloquent régulièrement les adresses IP de la plupart des VPN.

Il se pourrait donc que Disney+ ne fonctionne pas à certains moments si vous vous utilisez un VPN pour accéder aux catalogues étrangers, mais vous ne risquez pas plus. En effet, nous n’avons jamais appris que le service a banni un compte pour usage de VPN, mais il pourrait vous empêcher d’accéder à ses contenus s’il détecte que vous utilisez ce genre d’application.