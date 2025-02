Comment installer et configurer Proton VPN gratuitement ?

Proton VPN jouit d’une solide réputation, en plus d’être l’un des VPN les plus généreux. Il propose en effet une formule gratuite sans limite de volume, même si celle-ci est limitée en fonctionnalités. Il existe toutefois une astuce qui permet de tester l’intégralité des fonctionnalités gratuitement. On vous explique comment en profiter, mais aussi comment installer et configurer Proton VPN.

L’un des critères les plus importants pour les utilisateurs de VPN est la réputation du fournisseur de service. L’entreprise Proton Technologies AG qui édite l'application Proton VPN est bien connue pour être l’un des pionniers de la messagerie sécurisée. Proton Mail est en effet l'un des rares services de mailing chiffré de bout en bout.

De plus, avec son siège basé aux Pays-Bas qui est réputé pour sa rigueur en matière de protection de la vie privée, de nombreux utilisateurs se tournent vers le VPN de Proton. Si vous avez l’intention de le tester, on vous dit tout sur comment l'installer et profiter de l'ensemble des fonctionnalités.

Créer un compte Proton VPN

Pour utiliser la formule gratuite ou celle payante de Proton VPN, vous devez disposer d’un compte. La meilleure manière de tester Proton VPN gratuitement est de profiter de la garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours.

Vous pourrez ainsi accéder à l’intégralité des serveurs et des fonctionnalités. Si vous n’êtes pas satisfait, il vous suffira d’annuler l’abonnement sous les 30 jours et de demander un remboursement intégral.

Commencez donc par créer un compte sur le site du fournisseur en suivant les étapes suivantes :

Allez sur le site de Proton VPN

Choisissez une formule, renseignez votre adresse email à l’étape 2, puis passez à l’étape 3

Suivez les étapes jusqu’à la création du compte

Si vous souhaitez profiter de la formule gratuite malgré ses grandes restrictions, allez à la page d’accueil du site de Proton VPN. En haut, à droite, cliquez sur Créer un compte, puis sur le lien Inscrivez-vous gratuitement. Suivez les instructions jusqu’au bout.

Comment installer Proton VPN ?

Une fois le compte créé, vous pouvez passer à l’étape d’installation de Proton VPN. Rien de plus simple, voici les le processus :

Rendez-vous sur la page de Téléchargement de Proton VPN

Le site détecte automatiquement votre système d’exploitation

Cliquez sur le bouton Télécharger et choisissez la bonne version du système

Lancez ensuite l’installation

N’oubliez pas de cocher l’option Proton Drive pour accéder à l’espace de stockage Cloud chiffré inclus dans votre formule.

Suivez le processus jusqu’au bout

Comment configurer Proton VPN ?

Lors du premier lancement de l’application, vous devrez renseigner vos identifiants de connexion. Ensuite, des instructions sont affichées à l’écran pour vous guider dans vos premiers pas.

Le bouton Connexion rapide sélectionne automatiquement le serveur le plus performant. Si vous souhaitez choisir spécifiquement un pays et un serveur, défilez le menu de gauche un peu plus bas. Dans sa version payante, Proton VPN propose plus de 11500 serveurs dans 115 pays.

Proton VPN gratuit vs payant : les différences de fonctionnalités

L’offre gratuite de Proton VPN n’impose pas de limite de volume. Vous bénéficiez en plus d’une vitesse de connexion relativement rapide, contrairement aux autres VPN gratuits. Toutefois, cette formule est limitée sur plusieurs aspects.

D’abord, au lieu de 11500 serveurs, vous avez accès à environ 300 serveurs dans 6 pays. Vous êtes également limités à une seule connexion, contre jusqu’à 10 en simultanée à partir de la formule Plus. Ensuite, cette formule ne donne pas la possibilité de sélectionner le pays de votre choix. Proton VPN le choisit automatiquement, ainsi que le serveur.

Ensuite, la formule gratuite de Proton VPN ne prend pas en charge le streaming haut débit, ni les téléchargements P2P (Torrent).

Enfin, toutes les formules payantes intègrent des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un gestionnaire de mots de passe sécurisé (Proton Pass), un service de stockage Cloud chiffré (Proton Drive) avec un espace compris entre 6 Go et 500 Go. Vous avez également accès au service de messagerie sécurisé Proton Mail.

Proton VPN est un VPN sécurisé qui propose plusieurs protocoles parmi les plus appréciés : OpenVPN, IKEv2 ou encore WireGuard qui offre un excellent compromis entre performances et sécurité. L’application utilise la norme de chiffrement AES-256 bits, l’une des plus sûres au monde. Et pour finir, le VPN a une politique stricte de non-journalisation. En d’autres termes, il ne conserve aucune donnée liée à vos activités.

Les formules payantes de Proton VPN sont disponibles à partir de 3,59 € par mois pour un abonnement de 2 ans. Vous avez le choix entre la formule Plus et la formule Unlimited.

