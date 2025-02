Comment choisir le meilleur VPN No Log afin de garantir votre anonymat sur Internet ?

En remplaçant votre adresse IP par une autre, les VPN vous rendent anonymes sur Internet, mais certaines données restent accessibles au fournisseur de service. Toutes les applications n’offrent donc pas une protection sans faille de votre identité, d'où l'importance d'un véritable VPN No Log. Qu'est-ce que c'est et comment choisir la bonne solution ? On vous dit tout.

Les VPN sont de plus en plus populaires, aussi bien auprès de ceux qui souhaitent protéger leur vie privée sur Internet que de ceux qui veulent simplement contourner des restrictions de contenus. Si vous utilisez principalement un VPN pour protéger votre vie privée, c'est important d’opter pour une solution certifiée No Log.

Un VPN No Log, c’est quoi ?

En anglais, le log fait référence à la journalisation des activités sur un réseau. Dans le contexte des VPN, No Log signifie que le service ne conserve aucun journal de vos données d’activités sur Internet. Un journal d’activité peut en effet contenir des informations telles que votre adresse IP réelle, votre historique de navigation et donc l’ensemble des sites que vous visitez, vos heures de connexion et de déconnexion, ainsi que les fichiers que vous téléchargez, entre autres.

Une question se dégage logiquement : pourquoi un VPN No Log si le but principal de ce type d’application est, à la base, de protéger vos données ? La réponse est simple : s’il est vrai qu’un VPN rend vos données confidentielles, certaines informations sont quand même accessibles au fournisseur du service.

Pour éviter toute violation de votre vie privée, certains services évitent donc de conserver ces données. Il est donc impossible d’y accéder à postériori puisqu’elles ne sont pas journalisées.

Quels types d’informations peuvent être conservées dans les logs ?

Les VPN peuvent conserver différents types d’informations via les journaux d’activité, les journaux de connexion ou encore les journaux de diagnostic.

Journaux d’activités : vos requêtes DNS, les sites que vous visitez et donc l’historique de navigation, les applications ou services auxquels vous accédez (jeux, streaming, etc.), les fichiers téléchargés.

: vos requêtes DNS, les sites que vous visitez et donc l’historique de navigation, les applications ou services auxquels vous accédez (jeux, streaming, etc.), les fichiers téléchargés. Journaux de connexion : vos heures de connexion et de déconnexion, la durée de vos sessions, la fréquence d’utilisation, le volume des données échangées, votre adresse IP réelle et celle des serveurs VPN que vous utilisez, les protocoles que vous utilisez, etc.

: vos heures de connexion et de déconnexion, la durée de vos sessions, la fréquence d’utilisation, le volume des données échangées, votre adresse IP réelle et celle des serveurs VPN que vous utilisez, les protocoles que vous utilisez, etc. Journaux de diagnostic : échecs de connexion, déconnexions inattendues, latences, type d’appareil que vous utilisez et le système d’exploitation, les versions de l’application, etc.

: échecs de connexion, déconnexions inattendues, latences, type d’appareil que vous utilisez et le système d’exploitation, les versions de l’application, etc. Journaux agrégés : nombre d'utilisateurs connectés à un serveur, tendances et habitudes générales des utilisateurs, etc.

Pourquoi un VPN No Log est-il important ?

Comme nous l’avons vu jusqu’ici, les fournisseurs de services VPN peuvent accéder à certains types d’information sur les activités de leurs utilisateurs. C'est le cas des métadonnées qui peuvent permettre d'associer votre adresse IP réelle aux sites que vous visitez.

En choisissant un VPN No Log, vous protégez ainsi davantage votre vie privée, car le fournisseur de service ne peut pas exploiter des données qu’il ne conserve pas. Il ne peut donc ni les vendre à des entreprises ni les fournir à un gouvernement sur injonction.

Comment être sûr qu’un VPN est No Log ?

Un VPN peut prétendre être No Log sans l’être réellement. Quelques indicateurs peuvent quand même vous aider à choisir une solution de confiance.

La politique de confidentialité

Renseignez-vous sur la politique de confidentialité et sur les conditions d’utilisation du VPN. Le fournisseur doit y indiquer explicitement qu’il ne procède pas à la journalisation des données. Notez que pour améliorer l’expérience utilisateur, certains VPN No Log pourraient quand même enregistrer des informations qui n’ont pas un caractère sensible ou qui ne peuvent pas permettre d'identifier les utilisateurs.

C’est le cas, par exemple, des journaux agrégés qui conservent des données générales d’utilisation comme le nombre d’utilisateurs connectés à un serveur. C’est aussi le cas des données de diagnostic telles que les erreurs de connexion et la version de l'application utilisée. Si des données sont collectées, elles doivent apparaître en toute transparence dans la politique de confidentialité.

Les audits indépendants

Certains organismes non affiliés sont spécialisés dans l’audit des VPN. Ces contrôles permettent de savoir si le service recueille et conserve des informations sensibles liées aux activités de ses utilisateurs.

Vérifiez donc toujours si l'application de votre choix a fait l’objet d’un audit. Fin 2024, NordVPN a par exemple subi un audit du cabinet Deloitte qui confirme pour la 5e fois son statut de VPN No Log.

La juridiction de l’entreprise

La localisation du siège de l’entreprise qui fournit votre service de VPN est également importante. Certains pays sont réputés pour être intransigeants sur les questions liées à la vie privée. Dans le contexte des VPN, privilégiez les services dont la juridiction n’appartient à aucune alliance de services de renseignements comme les 5 Eyes, 9 Eyes ou 14 Eyes.

C’est le cas du Panama où se trouve le siège de NordVPN. Aucune loi dans ce pays n'oblige les VPN à conserver des données sur leurs utilisateurs. Cela veut dire que même en cas de délivrance d’un mandant spécial par la justice dans le cadre d’une enquête, NordVPN n’aura rien à fournir, étant un VPN No Log.

Niveau de sécurité et protection contre les fuites de DNS

Appliquer une politique de non-journalisation, c’est bien, mais la qualité de service et la sécurité d’un VPN sont également importantes. Votre application doit notamment s’appuyer sur les standards de sécurité les plus fiables du moment. C'est le cas du protocole VPN (Wireguard, NordLynx, OpenVPN ou encore IKEv2/IPSEC) et de la norme de chiffrement utilisée (AES-256, ChaCha20, etc.).

Votre VPN doit également offrir des fonctionnalités importantes comme la protection contre les fuites de DNS et le Kill Switch qui offrent une couche de sécurité supplémentaire.