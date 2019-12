Amazon Prime : comment partager un compte avec la famille et les amis

Il est possible de partager certains des avantages de votre abonnement Amazon Prime avec la famille et les amis, même pendant votre période d’essai. Il y a bien sûr des conditions, et tout ne peut pas être partagé, en particulier la bibliothèque de prêts Kindle et l’accès à Amazon Prime Video. On vous explique comment faire dans ce tutoriel rapide.

Vous avez un abonnement Amazon Prime ? Savez-vous que vous pouvez partager certains aspects de votre souscription avec un ami ou un membre de la famille ? Amazon permet en effet de le faire via des options dans la rubrique Votre Compte. Il y a tout de même des conditions : en tout premier lieu, vous ne pourrez pas partager votre abonnement à Prime avec plus d’une personne à la fois. L’autre grosse limite, c’est que vous ne pouvez pas partager l’accès à l’ensemble des services inclus dans l’abonnement Prime. Mais cela permet quand même, pour l’un de vos proches, de réaliser une belle économie.

Compte Amazon Prime : quels avantages peut-on partager avec un ami ou un membre de la famille ?

Le partage de compte Amazon Prime avec un tiers lui donne gratuitement accès aux services suivants :

Frais de port gratuits sur les articles Prime

Livraison en 24h pour les articles Prime

Livraison Prime Now en 2h à Paris et dans certaines villes

Accès à des promotions

Accès anticipé de 30 minutes aux ventes flash sur Amazon, ainsi qu’aux Prime Day, Black Friday, Cyber Monday et soldes

Accès à Amazon Photos pour stocker vos photos en ligne

Cela ne fonctionne pas, en revanche, avec Amazon Prime Video ou la bibliothèque de prêts Kindle.

Pour partager votre compte Amazon Prime avec un proche, procédez de la manière suivante :

Dirigez-vous sur Votre compte > Prime en cliquant sur ce lien En bas de la fenêtre, cliquez sur Partager vos avantages Amazon Prime Ajoutez le nom et l’adresse du tiers de votre famille ou ami avec lequel vous souhaitez partager votre compte Cliquez sur Envoyer une invitation

Le destinataire devra connaître votre date de naissance pour valider l’ajout. Vous pouvez à tout moment mettre fin à ce partage en revenant dans la même section de Votre compte. C’est d’ailleurs indispensable si vous devez partager votre compte avec une autre personne : il faut d’abord retirer celui ou celle avec qui vous aviez établi le partage auparavant.

Avez-vous partagé votre compte ? Trouvez-vous cela utile ? Partagez votre retour dans les commentaires.