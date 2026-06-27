Combien d’emplois ont été perdus à cause de l’IA ? Cet outil nous donne la réponse

Face aux inquiétudes concernant les conséquences de l'IA sur le marché du travail, la Californie a mis en ligne un outil de suivi des pertes d'emploi directement liées à cette nouvelle technologie.

Les effets de l'IA sur l'emploi ne sont pas encore clairs, mais la crainte qu'elle ne remplace les humains dans de nombreux secteurs d'activité est bien réelle. Il est difficile de mesurer à quel point l'arrivée de l'IA a déjà impacté le marché du travail, mais l'État de Californie, aux États-Unis, s'est penché sur la question et a publié un outil recensant les pertes d'emploi liées à l'IA.

Cet indicateur a été mis au point par le Département du développement de l'emploi de Californie, qui a reçu l'aide du California Policy Lab de l'Université de Californie pour ce faire. L'étude sur les tendances de la perte d'emploi liée à l'IA s'appuie sur les données des demandes d'assurance chômage, combinées à des indicateurs d'exposition à l'IA, est-il expliqué. Cet outil de suivi du chômage n'est bien sûr pas mis à jour en temps réel, mais il le sera chaque mois afin de suivre l'évolution du phénomène.

L'IA, une menace pour l'emploi

Le tracker ainsi mis à disposition est plutôt complet, permettant d'obtenir des données spécifiques en fonction de l'âge, du niveau d'éducation, du genre, du domaine professionnel, de l'origine ethnique ou encore de la zone géographique (dans les limites de la Californie). Il permet de se rendre compte non seulement du volume de personnes concernées par un licenciement dû à l'IA, mais aussi de dégager des profils d'individus plus susceptibles d'être touchés. On s'aperçoit par exemple que les jeunes entre 25 et 35 ans semblent être plus vulnérables que les autres catégories d'âge, et que les femmes en souffrent plus que les hommes.

Il ne faut pas s'y fier aveuglément car la méthodologie estimant si une perte d'emploi est liée ou non à l'IA n'est pas infaillible, mais on peut au moins avoir un aperçu approximatif de la situation. Selon Bill Gates, au moins un métier ne sera pas impacté par l'IA : celui de sportif de haut niveau.