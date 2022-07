Code Quantum Reboot : date de sortie, histoire, casting, toutes les infos sur la nouvelle série

La série Code Quantum revient. Une nouvelle série a en effet été commandée par NBC. La diffusion commencera aux États-Unis à la rentrée 2022. Le personnage principal ne sera pas Sam Beckett, joué par Scott Bakula, mais Ben Seong, interprété par Raymon Lee, croisé dans la série Here and Now ou dans le film Top Gun Maverick. Quel sera le scénario ? Qui jouera dans la série ? Que devient Sam Beckett ? Réponses dans ce dossier complet.

Pour certains, Code Quantum symbolise une partie de leur enfance (et plus précisément de leur adolescence). Diffusée en France à partir de septembre 1993 sur Serie Club et M6, elle racontait l’histoire de Samuel Beckett, dit Sam, et d’Albert Calavicci. Le premier voyage dans le temps, d’une époque à une autre, et l’autre l’accompagne sous la forme d’un hologramme que lui seul (à quelques exceptions près) est en mesure de voir.

Toujours diffusé sur les chaînes du groupe M6, Code Quantum va bientôt renaitre sous la forme d’une suite officielle. Son héros n’est plus Samuel Beckett, mais un autre scientifique, Ben Seong, qui, trente ans plus tard, voyage dans le temps avec la même machine que son prédécesseur. Et il se retrouvera lui aussi coincé, accompagné d’un « ange gardien » holographique. Le scénario se pose donc dans la continuité de la série précédente.

La série est produite par Universal Television et financée par NBC qui la diffusera l’automne prochain outre-Atlantique. Les show-runners sont Steven Lilien et Bryan Wynbrandt (God Friended Me, Gotham, Hawaii 5-0, Alcatraz). Dans ce dossier, vous retrouverez tout ce qu’il y a à savoir sur Code Quantum, que ce soit l’ancienne et la nouvelle série, ainsi que la liste des acteurs qui seront au casting de la nouvelle production.

Code Quantum, c’est quoi cette série ?

Pour les quarantenaires actuels, Code Quantum, appelé Quantum Leap outre-Atlantique, fait partie, comme A-Team (Agence tout risque) Knight Rider (K2000), Magnum, Baywatch (Alerte à Malibu), Airwolf (Supercopter) et bien sûr MacGyver, de ses séries qui symbolisent parfaitement l’ambiance des années 80. Des héros charismatiques. Un passé compliqué et bourré de secrets. Mais un cœur gros comme ça, dédié à secourir la veuve et l’orphelin. « Des sans-espoirs. Victimes d’un monde cruel et impitoyable », comme l’affirmait le générique que Knight Rider. Tout en punissant les méchants, bien sûr.

Code Quantum répondait donc à ce cahier des charges. Un héros charismatique dont le passé était assombri par des drames familiaux (la mort de son frère au Vietnam, la crise cardiaque de son père, une sœur battue par son mari). Ce héros s’appelle Samuel Beckett, porté à l’écran par Scott Bakula qui a reçu 5 prix (dont un Golden Globe) pour cette série. Dans chaque épisode (ou double épisode), il a une mission : corriger une erreur du passé qui a ruiné la vie d’une personne ou d’une famille.

Code Quantum a duré cinq saisons pour un total de 97 épisodes (dont trois doubles épisodes en comptant le pilote). Elle a été diffusée aux États-Unis sur NBC du 25 mars 1989 jusqu’au 5 mai 1993. Elle est restée dans la mémoire collective pour plusieurs raisons. D’abord pour son excellent duo de comédiens, Scott Bakula et Dean Stockwell (qui joue Albert Calavicci). Ensuite parce que Scott Bakula a incarné des personnages de différents genres, de différentes origines et de différentes morphologies (et même un chimpanzé).

En outre, la reconstitution de chaque époque était particulièrement bien travaillée. Enfin, cette série a abordé des thèmes très difficiles (la guerre au Vietnam, la mort de Kennedy, le Ku-Klux-Klan, les sans-abris, la croyance religieuse, etc.), tout en restant un programme familial. Sans oublier le célèbre « Oh Bravo » qui ponctuait chaque épisode où Sam Beckett découvrait dans un miroir sa nouvelle incarnation.

La nouvelle série Code Quantum (ou Quantum Leap si les diffuseurs décident de conserver le nom en version originale) sera diffusée outre-Atlantique à la rentrée 2022. Le 6 mai 2022, NBC a officiellement commandé une saison de la série. Elle a été intégrée à sa programmation pour la saison 2022-2023, laquelle commence en septembre prochain.

Le projet a été dévoilé en janvier 2022 par NBC, même si des rumeurs évoquaient un retour de la série depuis 2020 (pour accompagner le lancement du service de SVOD de NBCUniversal). En mars, les deux premiers acteurs du casting principal étaient annoncés. Le pilote a été produit au mois de mars 2022.

Aucune information n’a en revanche été annoncée à propos d’une éventuelle diffusion en France. Il ne fait aucun doute qu’une chaîne négociera les droits télévisuels de cette série dans l’Hexagone. Mais seront-ils acquis par M6 pour assurer une certaine continuité ? Rien n’est moins sûr. Si c’est le cas, il est fort probable que la série soit ensuite disponible sur M6 Replay ou Salto.

Quel est le scénario de Code Quantum ?

Code Quantum est une série d’anticipation sur le voyage dans le temps. Le personnage principal est Samuel Beckett, dit Sam. C’est un scientifique extrêmement doué, diplômé de six doctorats différents, dont la médecine. Fan d’Albert Einstein, il est un spécialiste de la physique quantique. Dans le cadre d’un programme de recherche confidentielle appelé Quantum Leap (ou Code Quantum en français), il a développé une machine à voyager dans le temps. Nous sommes en 2000 dans le scénario (la série ayant été produite à partir de 1989).

Mais, faute de résultats probants, il ne parvient pas à convaincre ses investisseurs qui le menacent de couper les vivres. Il prend alors la décision de tester la machine sur lui-même. Mais, au lieu de voyager avec son propre corps, il se retrouve dans la peau d’une autre personne. Là commencent les aventures de Sam Beckett qui, à chaque saut dans le temps, doit corriger une erreur du passé afin d’avoir une chance de revenir chez lui.

À chaque saut, il est accompagné « virtuellement » par Albert Calavicci. Meilleur ami de Sam Beckett, il est un ancien amiral de la marine américaine. Il fait partie du projet Quantum Leap, mais n’a pas de formation scientifique. Dragueur invétéré depuis qu’il a eu le cœur brisé par sa première femme (qui s’est remariée, le croyant disparu au Vietnam), il voyage lui aussi dans le temps en tant qu’hologramme que Sam est (théoriquement) le seul à voir. Il a pour rôle de faire le lien entre Sam et Ziggy, l’intelligence artificielle qui détermine la mission de Sam qu’il devra accomplir pour accomplir un nouveau saut.

Durant les cinq saisons de la série, Sam Beckett aura l’occasion d’incarner de nombreux personnages, homme ou femme, enfant ou adulte, de morphologie et de couleur de peau différente. Il va même s’incarner lui-même dans un épisode de la saison 3 ou encore un chimpanzé dans la saison 4. Dans le dernier épisode de la saison 5, très polémique, Sam Beckett n’incarne personne. Il est lui-même. Mais il arrive au moment exact de sa naissance. Il rencontre un personnage mystérieux qui lui révèle qu’il peut retourner chez lui quand il le souhaite, à condition de le vouloir. À la fin de l’épisode, un message indique que Sam Beckett n’est jamais rentré chez lui.

30 ans plus tard, le projet Quantum Leap est déterré par Ben Seong et Herbert Williams. Le premier est un scientifique qui souhaite percer le mystère de la machine à voyager dans le temps et apprendre le sort de Sam Beckett. Il utilise lui-même la machine et, comme son prédécesseur, se retrouve dans le passé, dans la peau d’une autre personne, démuni de ses propres souvenirs. Le second est le manager du projet qui aidera Ben Seong à s’adapter avec son environnement et à le ramener chez lui.

Quel est le casting de la nouvelle série ?

Cinq acteurs ont d’ores et déjà été confirmés dans le casting principal de la série. Pour deux d’entre eux, Raymond Lee et Ernie Hudson, les personnages qu’ils incarneront ont d’ores et déjà été présentés. Les trois autres acteurs confirmés au casting sont Caitlin Bassett, Nanrisa Lee et Mason Alexander Park. Leurs rôles n’ont pas encore été dévoilés.

Raymond Lee

Raymond Lee est le premier acteur à avoir été confirmé dans le casting de la nouvelle série Code Quantum. Son rôle majeur, jusqu’à présent, est Duc Bayer-Boatwright dans Here and Now. Il a également joué un rôle récurrent dans Prodigal Son, Made for Love et Kevin Can F**k Himself, en cours de diffusion aux États-Unis. Vous le retrouvez également au cinéma, à l’affiche de Top Gun Maverick.

Il jouera le rôle de Ben Seong, un scientifique qui souhaite percer les secrets du projet Code Quantum et de l’accélérateur de particule qui a permis à Sam Beckett de voyager dans le temps. Il prendra le même chemin sans savoir s’il pourra un jour revenir chez lui… et s’il retrouvera Sam Beckett dans les méandres du temps.

Ernie Hudson

Hernie Hudson est un acteur incontournable des films et séries US. Vous l’avez forcément vu dans l’un des nombreux shows où il a joué, sa carrière s’étalant sur une quarantaine d’années tout de même, notamment dans les films Ghostbusters (dans le rôle de l’excellent Winstin Zeddemore qu’il reprend dans L’Heritage, le dernier opus sorti en 2021). Il a assumé des rôles récurrents dans les séries Oz, Law & Order ou encore Desperate Housewives. Et il tient le rôle principal dans la série Family Business (disponible sur Netflix).

Dans la nouvelle série Code Quantum, il campera le rôle de Herbert « Magic » Williams, un personnage qui existait déjà dans la première série. Sam Beckett l’a en effet incarné dans l’épisode 2 de la saison 3 afin de sauver son frère lors de la guerre du Vietnam. Herbert Williams est un ancien militaire qui a combattu avec Tom Beckett. Son surnom, « Magic », lui vient du fait qu’il semblait porter chance aux bataillons dont il était membre. 30 ans plus tard, il prend la tête du projet Code Quantum et aidera Ben Seong de la même manière qu’Al Calavicci épaulait Sam Beckett.

Et les acteurs de la série originelle ?

Comme nous l’avons signalé précédemment, les personnages emblématiques de la série originelle ne devraient pas revenir dans cette nouvelle série. Nostalgiques que nous sommes, nous espérons bien évidemment revoir Sam Beckett, interprété par Scott Bakula. Officiellement, l’acteur n’a pas été impliqué dans le projet de la nouvelle série. Seule lueur d’espoir à un retour de Sam Beckett : Don Bellisario et Deborah Pratt, les co-créateurs de la série originelle font partie des producteurs exécutifs. Ils pourraient souhaiter un retour du personnage dans cette nouvelle production.

Revoir Albert « Al » Calavicci dans cette série sera beaucoup plus difficile. En effet, Dean Stockwell, l’acteur qui l’incarnait à l’écran il y a 30 ans, nous a quittés le 7 novembre 2021. Deux choix sont possibles quant à son retour : le deepfake (comme Stan Lee dans les futures productions de Marvel) ou un changement d’acteurs. Aucune des deux solutions ne sera idéale pour les fans (comme nous avons pu le remarquer avec l’intégration de Carrie Fischer dans les derniers Star Wars ou d’une version jeune de Mark Hamill dans la saison 2 de The Mandalorian).