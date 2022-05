Marvel va ressusciter Stan Lee dans ses prochains films, c’est officiel

Stan Lee, le père de nombreux super-héros Marvel, nous a quitté en novembre 2018. Le scénariste et éditeur américain était habitué à faire des caméos toujours drôles dans les films adaptés des comics. Et bien figurez-vous que Stan Lee pourrait revenir d'entre les morts. En effet, Marvel vient de signer un contrat pour l'obtention du licence qui l'autorise à utiliser le nom, la voix et le visage du dessinateur durant les 20 prochaines années.

Sa disparition a été un choc pour tous les fans de Marvel, qui étaient attachés à sa personnalité et sa créativité. Durant des années, il incarnait le visage souriant de l'éditeur américain.

Sa disparition a été un choc pour tous les fans de Marvel, qui étaient attachés à sa personnalité et sa créativité. Durant des années, il incarnait le visage souriant de l'éditeur américain. Les spectateurs ont pu apercevoir pour la dernière fois le dessinateur lors d'un ultime caméo dans Avengers Endgame, le film des frères Russo qui a eu la lourde tâche de conclure la saga des pierres de l'Infinité.

Désormais passé à la postérité, il était évident que les fans devraient se passer des courtes apparitions toujours drôles de Stan Lee dans les productions Marvel. Et bien, figurez-vous que cela va changer. Comme le rapportent nos confrères du site Hollywood Reporter, Marvel vient de signer un accord avec la société Stan Lee Universe, une entreprise cofondée par la Genius Brands International et POW ! Entertainment.

Marvel pourra utiliser la voix et le visage de Stan Lee

Via cette accord, Disney/Marvel a obtenu une licence qui l'autorise à utiliser le nom, la voix et l'apparence physique de Stan Lee dans de futurs long-métrages et des productions télévisées, ainsi que dans les parcs à thème Disney et diverses “expériences” et produits dérivés. “Cela garantit vraiment que Stan, par le biais de la technologie numérique et des images d'archives et d'autres formes, vivra dans le lieu le plus important, les films Marvel et les parcs à thème Disney”, assure Andy Heyward, président et PDG de Genius Brands, société spécialisé dans la création de médias jeunesse.

Attention toutefois, cet accord ne prévoit pas nécessairement le retour des caméos de Stan Lee grâce à la technologie, et notamment le deep-fake comme on a pu le voir avec Carrie Fisher dans les dernières films Star Wars, ou encore de Mark Hamill jeune dans la saison 2 de The Mandalorian. Marvel pourra seulement utiliser des images, des séquences et des enregistrements audio du dessinateur pour le mettre en scène. “Le public vénérait Stan et si c'est fait avec goût et classe, et dans le respect de ce qu'il était, ce sera bien accueilli. C'est une personnalité adorée, et longtemps après que vous et moi ayons disparu, il restera l'essence de Marvel”, estime Andy Heyward.