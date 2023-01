Code promo Darty : 10% de réduction cumulable avec les soldes dès 100 € d’achat

Darty propose pour une durée limitée des codes promo qui offrent des réductions cumulables avec les promotions des soldes d’hiver 2023. De quoi réaliser encore plus d’économie. On vous dit comment profiter de cette offre et quelles sont les conditions de validité.

En plus de ses remises allant jusqu’à 40% dans le cadre des soldes d’hiver 2023, Darty vous permet aujourd’hui d’optimiser ces réductions grâce à une vente flash valable jusqu’à 23h59 ce jeudi 19 janvier 2023. L'enseigne propose jusqu'à 10% de réduction cumulable avec les soldes grâce à des codes promo.

20 € dès 200 € d’achat, 50 € dès 500 € d’achat chez Darty

Trois codes promo sont ainsi disponibles chez Darty en ce moment, avec des réductions par paliers du montant de votre panier. Dès 200 € d’achat, vous bénéficiez de 20 € de réduction avec le code PROMO20. Dès 500 € d’achat, vous bénéficiez de 50 € de réduction avec le code PROMO50. Enfin, la remise est de 100 € pour un panier d’au moins 1000 € avec le code PROMO100.

Pour résumer :

20€ offerts dès 200€ d’achat avec le code PROMO20

50€ offerts dès 500€ d’achat avec le code PROMO50

100€ offerts dès 1000€ d’achat avec le code PROMO100

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Ces codes promo sont cumulables avec les réductions des soldes d’hiver chez Darty, mais uniquement sur une sélection de produits. La vente flash est valable sur les univers Petit électroménager, Gros électroménager et Multimédia, hors produits Apple. Sont également exclus : le rayon Chauffage, les marques DYSON, JURA, BISSEL et ROBOROCK. Ou encore les produits DELONGHI Broyeur à café, MOULINEX Cookeo, Microsoft Surface et Tablettes.

Ces codes promo Darty ne sont pas non plus valables sur les produits en seconde vie (reconditionnés), les produits de la Marketplace, les abonnements, services payants et cuisine sur mesure. Enfin, l'offre est valable seulement sur le site Darty.com. Chaque compte client est limité à une seule utilisation par code promo.