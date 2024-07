CMF Phone 1 : le smartphone de Nothing est moins cher chez Amazon

À peine lancé en France et déjà en promotion ! Le CMF Phone 1, le tout nouveau smartphone de Nothing, fait déjà l'objet d'une offre promotionnelle sur le site du géant du commerce en ligne Amazon.

C'est à l'occasion d'une vente flash à durée limitée qu'Amazon effectue une réduction de plus de 15 % sur l'achat du CMF Phone 1. Disponible dans un coloris noir ou vert clair, le smartphone de Nothing voit son prix passer de 239 euros à 199,99 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Dévoilé par le constructeur Nothing au début du mois de juillet 2024, le CMF Phone 1 est un téléphone doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une densité de 395 ppp. Le téléphone d'entrée de gamme est aussi équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7300, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 33W et du système Nothings OS 2.6 basé sur Android 14.

La partie photo/vidéo du smartphone se compose d'un double capteur principal de 50 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP dédié pour les selfies. Pour terminer, la connectivité du CMF Phone 1 est constituée du Wi-Fi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS et d'un port USB Type-C.