Le Huawei P30 à un super prix pour les clients Orange et SOSH !

Super bon plan smartphone pour les clients Orange et SOSH ! Pendant une durĂ©e limitĂ©e, il est possible de se procurer le Huawei P30 sous les 300 euros. Tous les dĂ©tails de cette nouvelle offre sont Ă consulter dans la suite de l’article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN CHEZ SOSH

C’est maintenant ou jamais pour craquer sur le P30 ! Alors que l’excellent smartphone de chez Huawei Ă©tait Ă 389 euros chez Rue du Commerce Ă la fin du mois d’avril, le tĂ©lĂ©phone passe sous la barre des 300 euros chez Orange et SOSH.

Ainsi, les clients de l’opĂ©rateur français et de sa filiale low-cost peuvent se procurer le Huawei P30 aux prix respectifs de 299,90 euros et de 299 euros sur les deux boutiques en ligne. Cette offre promotionnelle s’inscrit dans le cadre d’une vente prenant fin le 13 mai 2020 et est valable pour les titulaires d’un forfait mobile Orange (ou d’une offre Orange Open) et d’un forfait mobile Sosh (ou d’une offre Livebox). Afin d’obtenir les deux tarifs indiquĂ©s, il suffit de remplir une offre de remboursement d’une valeur de 100 euros. Cette ODR se fera sur facture sous forme d’avoir et interviendra Ă partir de la 2ème ou 3ème facture après validation de la demande de la part d’Orange et de Sosh.

Concernant les principales caractĂ©ristiques du P30, le smartphone de Huawei est dotĂ© d’un Ă©cran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mĂ©moire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple camĂ©ra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une camĂ©ra avant de 32MP, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.