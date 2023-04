Cette clé USB Type-C SanDisk 256 Go est à son prix le plus bas

Vous avez besoin d'étendre la mémoire de votre smartphone, de votre ordinateur ou de votre tablette ? Chez Amazon, il existe une clé USB Type-C à double connectique de la marque SanDisk (avec 256 Go d'espace de stockage) pour moins de 25 euros.

C'est dans le cadre d'une vente flash qu'Amazon vous propose d'acquérir une clé USB Type-C à double connectique de la marque SanDisk sous la barre des 25 euros. Actuellement, la SanDisk Ultra Dual Drive avec 256 Go d'espace de stockage est vendue par le fameux site e-commerce au tarif précis de 24,99 euros. Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais puisque le montant est supérieur à 25 euros d'achat.

Compatible avec des appareils avec USB Type-C et On-The-Go (OTG), la SanDisk Ultra est une clé USB Type-C à double connectique qui embarque une conception rétractable avec connecteur USB Type-C réversible et connecteur USB traditionnel. Concernant ses performances, l'accessoire atteint les 150 Mo/s en vitesse de lecture. Garantie 5 ans de la part du fabricant, la clé USB permet surtout de transférer des fichiers rapidement et facilement entre les smartphones, tablettes et ordinateurs. Enfin, le produit mesure 38 x 21 x 9 millimètres et affiche un poids léger de 9 grammes.