MG a toutes les raison de faire trembler Renault et sa R5 grâce à sa prochaine voiture électrique

Les modèles de voitures électriques se multiplient et malgré cela, vous n’avez peut-être pas encore sauter le pas. La raison ? Le prix, très probablement, malgré les bonus écologiques et autres aides. Mais ce nouveau modèle à prix réduit signé MG pourrait bien vous faire passer à l’électrique. On vous dit tout.

Depuis quelques années, MG est devenue un incontournable des constructeurs de voitures électriques sur le marché européen, à tel point que la MG4 est arrivée devant la Renault Megane électrique dans le top 10 des voitures électriques les plus vendues de 2023.

Mais la concurrence est de plus en plus rude et la marque chinoise ne compte pas se laisser éternellement prendre de vitesse sur son créneau : les voitures électriques à prix abordables. L’offensive est déjà lancée avec le développement d’une nouvelle citadine électrique à un prix réduit, pour rivaliser directement avec la Renault 5.

MG2 : une rivale de la Renault 5 à un prix compétitif

David Allison, directeur général de MG au Royaume-Uni, a confirmé le lancement d’un nouveau modèle : la MG2. Son plus gros atout ? Son prix réduit. Avec la Renault 5, c’est un marché plus vaste que prévu qui a été révélé : MG positionne donc d’emblée sa future MG2 comme sa rivale. Allison déclare : « Quand je fixerai le prix de cette voiture, je le fixerai de la manière la plus agressive possible, et l’objectif sera vraiment l’accessibilité, vraiment les mensualités. »

Son prix de départ devrait être autour des 22 000 livres sterling – soit aux alentours des 25 000 ; tandis que le modèle d’entrée de gamme de la Renault 5, la version five est vendue à partir de 24 990 € et est éligible à la prime Coup de pouce. Ce modèle conçu entièrement au Royaume-Uni devrait se positionner sous la MG4 – l’un des best-sellers de la marque – en tant que modèle d’entrée de gamme parmi les 7 modèles électriques signées MG. Pour tenter de vous séduire, la marque devrait miser sur un « style très européen » d’après nos confrères de chez Automobile propre. Si aucun détail technique n’a été dévoilé, on peut supposer de plusieurs choses d’après les dires d’Allison :

Les prototypes de tests pourraient bientôt arpenter les routes,

La MG2 devrait reposer sur la même plateforme modulaire que la MG4, adaptée à un gabarit plus compact,

Conçue pour égaler la Renault 5, on peut supposer que la MG 2 sera également équipée d’un moteur de 150 chevaux, avec une autonomie maximale de 402 km (250 miles), grâce à une batterie de 52 kWh.

L’objectif ? Offrir une citadine suffisamment polyvalente et avec une autonomie compétitive. C’est avec ce modèle que MG espère reprendre la tête du segment des voitures électriques abordables – sachant que les futurs modèles de Volkswagen, Cupra ou Skoda risquent de venir renforcer la concurrence. Il est donc indispensable pour MG que sa MG2 sorte le plus tôt possible. Si pour le moment aucun calendrier précis n’a été communiqué, on peut supposer que vous pourriez arpenter les routes à bord de votre MG2 d’ici 2028.