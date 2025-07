Android va corriger enfin ce détail agaçant des écouteurs sans fil

Android s’apprête à améliorer l’affichage de la batterie pour les écouteurs sans fil connectés. Une nouvelle interface plus visuelle et plus claire serait en préparation. Google espère ainsi combler son retard face à l’intégration exemplaire des AirPods sur iOS.

Les écouteurs sans fil sont devenus incontournables dans l’écosystème Android. Mais contrairement aux AirPods d’Apple, dont l’intégration avec iOS est fluide et intuitive, la gestion des accessoires audio reste souvent incomplète sur les smartphones qui tournent avec l’OS de Google. L’affichage du niveau de batterie est parfois confus ou peu lisible, même sur des modèles récents comme les Galaxy Buds3 Pro de Samsung. Pourtant, ces détails jouent un rôle clé au quotidien, notamment pour éviter les coupures inopinées.

Selon une analyse du site Android Authority, extraite du code caché dans une mise à jour en cours des services Google Play, Google prépare une refonte de Fast Pair, le système Android de détection et d’appairage rapide des écouteurs sans fil. On peut y voir une nouvelle interface plus lisible et plus complète pour les notifications de batterie. Elle comprendrait des barres circulaires de progression colorées, des icônes mieux positionnées, ainsi que des étiquettes claires pour chaque élément : écouteur gauche, écouteur droit et boîtier de charge.

Fast Pair va afficher des jauges circulaires colorées pour mieux suivre la batterie des écouteurs sans fil

Jusqu’à maintenant, Fast Pair se contentait d’un pourcentage affiché sous chaque icône. La nouvelle version irait plus loin : les barres de progression circulaires montreraient visuellement le niveau de charge restant des écouteurs sans fil, avec une couleur qui change selon le seuil atteint. Les lettres “L”, “R” et “C” (pour Left, Right et Case) indiqueraient clairement à quel composant appartient chaque donnée. Cette présentation devrait améliorer la lisibilité et éviter toute confusion, surtout lorsque plusieurs appareils sont connectés.

Google intégrerait également un système d’alerte visuelle : la barre passerait à l’orange sous 50 %, puis au rouge sous les 20 %. Ce type d’affichage, inspiré de ce que propose déjà Apple avec ses AirPods, aiderait les utilisateurs à mieux anticiper les recharges. Même s’il ne s’agit pas d’un bouleversement, cette évolution rendrait Fast Pair beaucoup plus pratique. Le déploiement n’est pas encore daté, mais pourrait intervenir très bientôt. Une mise à jour discrète, mais qui pourrait faire la différence au quotidien.