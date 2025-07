Vous avez été sur ce site illégal très populaire ? Vos données sont peut-être en danger

C'était le site de streaming illégal le plus populaire avant sa fermeture en 2024. Mais ce que ses utilisateurs ignorent peut-être encore à l'heure actuelle, c'est qu'il pourrait surtout avoir siphonné toutes leurs données : identifiants, mots de passe ou, pire encore, leurs données bancaires. On vous explique pourquoi.

Les sites de streaming illégaux connaissent un trafic important chaque jour : des millions d’utilisateurs y recherchent films et séries gratuits. Mais naviguer sur ces sites pirates peut exposer vos données personnelles à des vols massifs, sans même que vous vous en aperceviez. Malgré la multiplication des campagnes de sensibilisation, les internautes pensent souvent qu'elles ne servent qu’à protéger les intérêts des grandes entreprises. Mais cette année, l’enquête de Microsoft basée sur des données concrètes change la donne.

Au mois de mars, le géant de Redmond révélait que plus d’un million d’utilisateurs avaient été piégés par une campagne de logiciels malveillants via des sites de streaming illégaux. Le but ? Voler leurs informations personnelles : identifiants, mots de passe et données bancaires.

C'est peut-être votre cas si vous avez déjà eu recours au site de streaming illégal le plus populaire avant sa fermeture en 2024 : FMovies.

FMovies impliqué dans la campagne mondiale de vol de données

Si les campagnes de sensibilisation sont souvent un peu vagues, une alerte lancée par la plateforme de cybersécurité Hudson Rock repose sur des données vérifiables : infections liées au vol de données, lien avec le piratage. Elle estime que :

Plus de 32,2 millions d’appareils ont été infectés,

ont été infectés, Plus de 4,8 millions d’employés ont été compromis – les comptes professionnels figurant parmi les cibles les plus prisées.

Parmi ces données, on retrouve celles sur FMovies : dans le résumé concernant les menaces potentielles, on peut lire « c’est une porte d’entrée pour le vol d’identifiant » ou encore « La plupart des personnes infectés via ce site ignorent probablement que les identifiants et cookies enregistrés dans leur navigateur sont exfiltrés puis utilisés pour des attaques de prise de contrôle de compte. »

Si vous avez déjà visité FMovies – ou si vous êtes curieux –, les outils gratuits disponibles sur Hudson Rock pourrait bien vous intéresser pour explorer vos applications Android. Nos confrères de Torrentfreak précisent que les résultats doivent être lus dans leur contexte : si les résultats peuvent afficher des centaines d’utilisateurs confirmés infectés, l’infection pourrait venir d’ailleurs et non précisément de l’application testée, comme pour les sites web.

Voici plusieurs recommandations pour se protéger contre le vol de données :

Éviter les sites pirates,

Mettre à jour régulièrement son système,

Activer un antivirus efficace,

Utiliser un bloqueur de publicités,

Privilégier un gestionnaire de mots de passe sécurisé à la place d’enregistrer vos identifiants directement dans votre navigateur,

Utiliser un VPN pour une navigation plus sûre : il masque votre adresse IP et limite certains traçages malveillants.

Avec ces alertes il est bon de se demander si le vrai prix du streaming gratuit, ce ne sont pas plutôt nos données.