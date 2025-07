Samsung propose une jolie réduction sur le smartphone Galaxy S24 FE et offre des écouteurs Galaxy Buds 3

Juste avant la fin de l'édition 2025 des soldes d'été, Samsung vous propose de faire une belle économie sur l'achat du smartphone Galaxy S24 FE depuis son site officiel et vous offre des écouteurs Galaxy Buds 3.

Pour les ultimes heures de la dernière ligne droite des soldes d'été 2025, le store officiel Samsung vous permet de profiter d'une belle offre sur l'achat du Galaxy S24 FE. Disponible en plusieurs coloris au choix, le smartphone du géant coréen est à 499 euros au lieu de 599 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros et à une réduction via le coupon ETE10 (à saisir durant l'étape de la commande).

En plus de la double réduction, la boutique Samsung ajoute automatiquement une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds 3 au panier et vous donne la possibilité de bénéficier d'une offre de remboursement de 100 euros pour l'acquisition du téléphone (voir conditions). Au total, l'ensemble revient donc à 399 euros.

Galaxy S24 FE en promo chez Samsung : une jolie baisse de prix, avec des Galaxy Buds 3 offerts

Annoncé par Samsung durant l'automne 2024, le Galaxy S24 FE est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, une fréquence de 120 Hz et une densité de 385 ppp. Le smartphone Samsung embarque également un processeur Exynos 2400e, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 4700 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation Android 14 lié à une interface One UI.

À propos de la partie APN, on peut trouver un triple capteur arrière de 50 MP + 12 MP + 8 MP et un capteur frontal de 10 MP. De son côté, la connectivité du smartphone est assurée par la présence de la 5G LTE, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du Wi-Fi 6E, d'un lecteur d'empreinte sous l'écran, de la reconnaissance faciale et de l'USB Type C.

Quant aux Galaxy Buds 3, ce sont des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire qui disposent de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, d'un transducteur de 11 mm, de trois microphones, d'une réduction active de bruit, de l'indice d'étanchéité IP57 et d'une batterie d'une capacité de 48 mAh. Au niveau de l'autonomie, les Buds 3 de la gamme Galaxy sont utilisables au cours d'une durée maximale de 30 heures grâce au boîtier de charge fourni.