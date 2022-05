Clé USB 3.0 à petit prix : plus de 60% de remise sur la SanDisk Ultra 128 Go

Pour augmenter la capacité de stockage d'un ordinateur de bureau ou d'un PC portable, il est souvent recommandé de posséder une clé USB. Et actuellement, Amazon propose une remise de plus de 60% sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra de 128 Go.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous procurer une clé USB 3.0 à petit prix. En ce moment, le géant américain du commerce en ligne vous permet d'acquérir la SanDisk Ultra d'une capacité de 128 Go à seulement 13,27 euros au lieu de 33,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 22,72 euros de la part d'Amazon.

Pour information, la clé USB est éligible à la livraison gratuite en point retrait même si le tarif du produit est inférieur à 25 euros d'achat. Pour une livraison gratuite à domicile, il est conseillé d'ajouter un deuxième article au panier pour atteindre une commande totale de 25 euros. Sinon, il existe le service Amazon Prime qui permet d'avoir la livraison gratuite sans minimum d'achat.

Idéale pour augmenter l'espace de stockage d'un ordinateur, la SanDisk Ultra est une clé USB 3.0 qui permet le transfert et le stockage de fichiers volumineux jusqu'à dix fois plus vite qu'une clé USB 2.0 standard. Sa vitesse de lecture peut d'ailleurs avoisiner les 130 Mo/s. L'accessoire qui comprend le logiciel SanDiskSecureAccess (permettant la confidentialité des fichiers) peut être emmené partout grâce à ses dimensions de 11 x 22 x 8 mm.