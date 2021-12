La clé HDMI Xiaomi Mi TV Stick est à petit prix, Android TV dans votre poche !

La Xiaomi Mi TV Stick fait l'objet d'une belle réduction sur Cdiscount. La clé HDMI sous Android TV est à 23 € sur la boutique en ligne au lieu de 39,99 €. Emportez Android TV partout où allez et profitez de la puissance du système de divertissement sur n'importe quelle TV dotée d'une entrée HDMI.



Vous possédez une TV LG sous WebOS ou un téléviseur Samsung sous Tizen OS ? Si vous voulez plus de flexibilité, il est tout à fait possible d'y ajouter Android TV. Plusieurs solutions s'offrent à vous, mais une clé HDMI reste la plus simple et la moins encombrante. Et elle vous ouvre les portes d'Android TV même si vous ne disposez pas d'une Smart TV.

La Xiaomi Mi TV Stick qu'on ne présente plus fait l'objet d'une réduction d'un peu moins de 25% sur Cdiscount en ce moment. Alors qu'on la retrouve en moyenne à 30 € ces derniers mois, son prix est descendu encore plus bas, à 23,07 € chez Cdiscount. C'est le meilleur prix auquel vous le trouverez sur le web. Pour rappel, la clé avait été lancée l'année dernière à 39,99 €. Elle est donc 42% moins cher actuellement.

En plus de rendre Android TV accessible, la Xiaomi Mi TV Stick offre des caractéristiques intéressantes pour son format très discret. Elle vous permet de diffuser du contenu en Full HD à 60 fps. Elle prend également en charge les technologies HDR10 et Dolby Vision. Pour la partie audio, vous bénéficiez d'une compatibilité Dolby Audio et DTS Surround.

Enfin, la Xiaomi Mi TV Stick est accompagnée d'une télécommande qui dispose de plusieurs boutons de fonction dont une pour Nettflix, Amazon Prime Video ou encore Google Assistant.