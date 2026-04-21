Clair Obscur : Expedition 33, le jeu culte chute à moins de 35 € sur PS5 et Xbox Series, vite !

S’il y a bien un jeu vidéo qui a marqué l’année 2025, c’est bien évidemment l’incroyable et inattendu Clair Obscur : Expedition 33. Ce jeu français, multi-récompensé, est aujourd’hui à prix réduit sur Amazon et Cdiscount. Si vous n’avez pas encore eu la chance de découvrir ce jeu mythique, c’est le moment de passer à l’action !

Clair Obscur : Expedition 33

Bien plus qu’un simple jeu vidéo, Clair Obscur : Expedition 33 s’est imposé comme l’un des meilleurs jeux de la génération actuelle de consoles mais aussi comme une fierté nationale française. En effet, ce jeu sensation est le premier jeu développé par le studio montpelliérain indépendant Sandfall Interactive.

Encensé dès sa sortie par la presse et par les joueurs, Clair Obscur : Expedition 33 a réussi l’exploit de remporter le titre de meilleur jeu de l’année dans les 5 plus grandes cérémonies du jeux vidéo : les Golden Joystick Awards, les Game Awards, les D.I.C.E Awards, les Game Developers Choice Awards et les BAFTA Games Awards.

Vous n’avez pas encore eu la chance d’y jouer ? Bonne nouvelle ! Le jeu est actuellement en promotion chez Amazon et Cdiscount. Le jeu est normalement en vente au prix de 49,99 euros sur Xbox Series X et PS5. Mais vous pouvez le trouver en ce moment pour seulement 34,99 euros. C’est une belle réduction de 15 euros et un prix très attractif pour un jeu aussi réussi.

Clair Obscur : Expedition 33, attention jeu culte !

La première chose qui marque quand on lance Clair Obscur : Expedition 33, c’est la beauté de son monde et de ses graphismes. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à découvrir des paysages extraordinaires et à vous imprégner de cet univers fantastique inspiré de la Belle Époque. Cette expérience visuelle est magnifiée par une bande sonore composée spécialement pour le jeu. La musique originale du jeu connaît d’ailleurs un grand succès avec plus de 18 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming !

Au niveau du gameplay, Clair Obscur : Expedition 33 est un RPG au tour par tour dynamisé par des mécaniques de jeu qui se passent en temps réel. Vous prendrez donc beaucoup de plaisir à vous lancer dans des combats immersifs et passionnants. Mais au bout du compte, c’est surtout son scénario bouleversant et épique qui rend ce jeu si spécial. Alors ne tardez pas à découvrir cette œuvre unique qui hantera votre esprit longtemps après avoir éteint votre console.


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