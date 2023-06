Citroën grille la priorité à Tesla et Renault en annonçant sa 1re voiture électrique à moins de 25 000 €

Citroën a décidé de prendre les devants dans la course à l'électrique. En effet, la marque aux chevrons vient de confirmer le lancement dès le début 2024 de l'ë-C3, une nouvelle citadine électrique fabriquée en Europe et vendue sous la barre symbolique des 25 000 €.

Depuis quelques années maintenant, les constructeurs automobiles du monde entier se livrent une bataille acharnée pour être les premiers à lancer une voiture électrique abordable, avec un prix fixé sous le cap symbolique des 25 000 €.

Figurez-vous que Citroën vient de griller la priorité à ses principaux concurrents, Tesla, Volkswagen et Renault en tête. Comme le rapportent nos confrères du Figaro, la marque aux chevrons a confirmé ce 16 juin 2023 le lancement dés début 2024 de la Citroën ë-C3.

Citroën va lancer sa 1re citadine électrique abordable dès 2024

Cette nouvelle citadine électrique, qui sera présentée officiellement en octobre prochain, sera fabriquée en Slovaquie dans l'usine de Trnava, aux côtés de son homologue thermique. D'après le constructeur, cette voiture 5 places profitera d'un design remanié et affichera une autonomie de 300 km environ. Mais surtout, son principal argument restera son prix, promis sous les 25 000 €.

“Aujourd'hui, le challenge, c'est la mobilité électrique, et c'est ce que nous allons faire avec une offre unique sur le marché qui la rendra accessible à tous”, a déclaré Thierry Koskas, directeur général de la marque Citroën et directeur des ventes et du marketing du groupe Stellantis.

Hormis la promesse de proposer une voiture électrique sous les 25 000 €, on retiendra surtout la volonté de Citroën de lancer un modèle grand public fabriquée exclusivement en Europe. Un choix logique pour la marque aux chevrons, ne serait-ce que pour maintenir une certaine “cohérence écologique”.

Le choix logique d'une fabrication en Europe

Citroën pourrait difficilement assumer de vendre une voiture propre fabriquée en Inde ou en Chine avant d'être transportée sur des milliers de kilomètres par voie maritime. Bien entendu, un aspect économique rentre également en jeu. De nombreux pays européens ont d'ores et déjà annoncé des modifications de leurs aides à l'achat respective.

Comme vous le savez peut-être, ce sera le cas en France dès 2024. Le gouvernement a ajouté des critères environnementaux. Ainsi, les constructeurs considérés comme polluants en fabriquant leurs voitures en Chine ou aux Etats-Unis ne seront pas éligibles au bonus écologique.

Plusieurs marques ont déjà pris les devants, à l'image de Renault qui a développé le pôle Electricity dans le nord de la France. Ce site sera en charge de la production de la R5 électrique, elle aussi proposée aux alentours des 25 000 €. De son côté, Volkswagen a choisi l'Espagne pour installer les lignes de production de l'ID.2 all, sa citadine électrique vendue à moins de 25 000 €.