L’UE veut équiper les autoroutes de chargeurs rapides pour véhicules électriques d’ici fin 2025

Le Conseil de l'UE a franchi une étape importante dans la promotion de transports plus propres et plus écologiques en Europe en adoptant une nouvelle loi visant à étendre le réseau de stations de recharge pour véhicules électriques (VE) et de stations pour les carburants alternatifs.

Dans le cadre d’une nouvelle législation, l'UE rendra obligatoire l'installation de stations de recharge rapide d'une puissance totale de 400 kW pour les voitures et les camionnettes, et de 600 kW pour les poids lourds, tous les 60 kilomètres le long des autoroutes d'ici à la fin de 2025.

Cet emplacement stratégique permettra aux propriétaires de véhicules électriques de recharger plus facilement leur véhicule pendant les longs trajets et de réduire considérablement l'anxiété liée à l'autonomie. La nouvelle réglementation vise aussi à réduire l'empreinte carbone des transports et à soutenir l'objectif “Fit for 55”, qui prévoit de baisser les émissions dans l'UE de 55 % ou plus d'ici à 2030.

Les bornes de recharge sur autoroute vont se multiplier d’ici 2025

La loi exige spécifiquement que les stations de recharge rapide soient situées le long des autoroutes principales qui font partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). D'ici à 2025, ces stations devront comporter au moins un chargeur rapide d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW. D'ici 2030, les stations de recharge devraient couvrir l'ensemble du réseau RTE-T.

Les stations de distribution d'hydrogène ne sont pas oubliées dans la loi, car elles joueront également un rôle crucial dans la promotion des carburants alternatifs. La législation prévoit que des stations d'hydrogène soient installées tous les 200 kilomètres le long du réseau central du RTE-T et dans tous les nœuds urbains d'ici à 2030.

Afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs et d'encourager la transition vers les véhicules électriques, la loi exige que les stations de recharge et de carburant alternatif offrent des options de paiement faciles, telles que le paiement sans contact ou le paiement par carte, sans nécessiter d'abonnement. Des éléments tels que les prix, la disponibilité et les temps d’attente devront également être clairement indiqués aux clients.

La loi ne se concentre pas uniquement sur les transports terrestres, mais étend également son champ d'application aux ports maritimes et aux aéroports. D'ici à 2030, certains ports maritimes devront fournir de l'électricité à terre, tandis que les aéroports devront fournir de l'électricité pour les avions stationnaires à toutes les portes d'embarquement d'ici à 2025 et aux postes de stationnement éloignés d'ici à 2030.