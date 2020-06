Citroën ë-C4 : découvrez les premières photos officielles

Citroën vient enfin de dévoiler les premières photos officielles de sa prochaine compacte électrique : la Citroën ë-C4. Au programme, une ligne surélevée dans l’esprit d’un SUV, et un intérieur résolument élégant.

Citroën nous livre un premier aperçu de la Citroën ë-C4 avant sa présentation officielle prévue le 30 juin 2020. La marque aux chevrons vient de publier plusieurs photos de sa future compacte électrique, l’occasion de découvrir le design intérieur et extérieur du véhicule. Le rendu final se veut plutôt proche des différents concepts diffusés sur le net ces dernières semaines par des sites spécialisés.

En l’occurrence, les motorisations thermiques et électriques partagent le même design, hormis la présence du logo ë-C4 sur la partie arrière droite du coffre et la trappe de recharge sur l’aile arrière gauche du véhicule. Une chose est certaine, sa ligne pourra troubler les utilisateurs et s’impose comme une sorte d’hybride entre le SUV, la berline et la compacte. C’était visiblement l’effet recherché par le constructeur :

« La force du concept : une silhouette jouant avec plusieurs codes automobiles, qui marque une nouvelle étape du cycle Citroën », précise la marque aux chevrons dans son communiqué officiel. Dans tous les cas, nous sommes bien loin du style décrié des C3 et des C5. Sur cette ë-C4, le constructeur français ose : des ailes marquées soulignées par des bandes chromées, des feux arrières imposants surmontés d’un aileron, et des optiques avant qui n’en finissent plus.

Un habitacle sobre et élégant

L’habitacle se veut être un prolongement du design extérieur. Plutôt raffiné et élégant, résolument moderne, voire futuriste avec la présence de cet affichage tête haute et d’un large écran tactile central. Le volant est sobre et épuré, avec de nombreuses commandes faciles d’accès. Concernant le siège passager, Citroën assure qu’il révélera « une innovation inédite à découvrir en première mondiale ».

Vous l’aurez compris, pour découvrir les performances et caractéristiques techniques du véhicule, il faudra attendre sa présentation officielle le 30 juin prochain. Cela vous laisse le temps d’éplucher ces premières photos sous toutes les coutures !

Source : Citroën