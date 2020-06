Citroën ë-C4 : la nouvelle compacte 100% électrique sera présentée le 30 juin

Citroën présentera officiellement la nouvelle C4 et sa déclinaison 100% électrique la ë-C4 le 30 juin. La compacte 100% électrique sera dotée d’un accumulateur de 50 kWh alimentant un moteur de 136 ch. En outre, elle devrait afficher plus de 300 kilomètres d’autonomie.

Ce n’est un secret pour personne. Le PDG de Citroën Vincent Cobée avait d’ores et déjà annoncé en avril 2020 que les précommandes de la nouvelle ë-C4 allaient être lancées en juin 2020. Il ne manquait plus qu’une date pour la présentation officielle de la nouvelle berline compacte de la marque aux fleurons. C’est désormais chose faite puisque Citroën annonce ce mardi 9 juin que la C4 et la ë-C4 seront dévoilées le 30 juin 2020.

Le constructeur automobile français a publié une courte vidéo sur Twitter sur laquelle on peut apercevoir le logo ë-C4. La berline compacte électrique sera dévoilée aux côtés de la C4 et ses différentes motorisations thermiques. Pour rappel, le Citroën ë-C4 reprend le design d’un classique de la marque des années 70, à savoir la Citroën GS avec notamment cette troisième vitre latérale caractéristique.

Basée sur la plateforme e-CMP

Côté motorisation, le ë-C4 repose comme la Peugeot e-2008 sur la plateforme e-CMP, une architecture électrique mise au point par le groupe PSA. Elle se compose d’une motorisation de 136 chevaux couplée à une batterie de 50 kWh, pour une autonomie d’environ 350 kilomètres en cycle WLTP. Pour ce qui est de la recharge, il est possible que le constructeur opte pour une solution DC via prise combo CCS d’une puissance maximale de 100 kW.

Concernant les tarifs, Citroën pourrait s’aligner sur les prix de la Peugeot e-2008. De fait, la nouvelle berline compacte pourrait se négocier aux alentours des 35 000 € hors bonus écologique. Néanmoins, les conducteurs et conductrices françaises pourraient faire baisser la facture grâce aux nouvelles aides de l’État pour acheter un véhicule électrique.

En effet, dans le cadre d’un vaste plan de relance destiné à l’industrie automobile française, le gouvernement réfléchit actuellement à porter le bonus écologique à plus de 8000 €. Le bonus de 2000 € à l’achat d’un véhicule hybride pourrait également faire son retour.