Model S Long Range Plus : Tesla annonce 646 km d’autonomie certifiée, un record !

Tesla a encore amélioré la Model S Long Range – le constructeur annonce officiellement que le véhicule est la première voiture du marché à dépasser les 400 miles d’autonomie soit environ 646 km.

Tesla annonce dans un communiqué de presse que la Model S Long Range Plus produite en Amérique du Nord a désormais une autonomie certifiée par EPA de 402 miles soit à peu près 646 km. Il s’agit d’un bond de 20% par rapport au précédent record détenu par la Model S 100D de 2019 – avec exactement la même batterie. C’est le premier véhicule électrique pour particuliers du marché à atteindre une telle autonomie.

« Cette réussite majeure reflète l’obsession Tesla en matière d’efficience et de basse consommation d’énergie, et est réalisée au travers de plusieurs changements, à la fois itérafifs et transformationnels, dans le coeur du hardware et architecture système développés par les ingénieurs, designers et équipes produits de Tesla », explique le constructeur. Qui détaille dans la suite du communiqué ce qui a été amélioré.

Le poids à vide du véhicule a été réduit : Tesla a adopté les nouvelles techniques de fabrications et matériaux de ses modèles plus récents comme les Model 3 et Y. Tesla précise avoir utilisé des matériaux plus légers dans les batteries et moteurs. Les roues ont été repensées pour plus d’aérodynamisme, ce qui renchérit l’autonomie de 2%. L’unité de conduite (Drive Unit) a été améliorée, de la lubrification des composants mobiles à l’amélioration de la boîte de vitesses.

Lire également : Tesla Roadster – l’option SpaceX lui permettrait de passer de 0 à 100 km/h en 1 seconde

La génération d’énergie via le freinage passe à une nouvelle génération. Autant de nouveautés et amélioration dont bénéficient toutes les Model S Long Range Plus produites depuis le début de l’année. En plus de cela, Tesla annonce la 3e génération des Superchargers. Ces derniers font chuter le temps de charge de 50%. Temps de charge réduit, autonomie de près de 650 km, les voitures électriques n’ont en tout cas jamais eu autant d’arguments face aux moteurs essence.

Source : Tesla