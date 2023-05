Citroën AMI : un prix encore moins cher grâce au nouveau bonus écologique ?

Le ticket d'entrée de la Citröen AMI encore moins cher dans les mois à venir ? En tout cas, la récente annonce du gouvernement, qui souhaite renforcer le bonus écologique alloué aux quadricycles électriques, laisse le penser. Néanmoins, le fait que la production de l'AMI se situe au Maroc pourrait jouer en défaveur de la voiture sans permis de Citroën.

Comme vous le savez peut-être, le gouvernement français a récemment annoncé des modifications importantes du bonus écologique. D'ici la fin d'année, un nouveau critère environnemental sera ajouté dans les conditions d'attribution de cette aide à l'achat.

Comme le résument les autorités dans le projet de loi “Industrie Verte”, l'idée est de prendre également en compte les émissions de CO2 liées à la fabrication du véhicule et durant le cycle de vie, et de prendre en considération également l'utilisation ou non de matériaux recyclés ou biosourcés lors de la production.

En d'autres termes, la France vise surtout avec cette mesure les voitures électriques fabriquées en Chine ou aux Etats-Unis. “Le soutien public aux véhicules électriques, dans sa forme actuelle, soutient dans une large mesure des véhicules fabriqués dans des conditions peu respectueuses de l'environnement et dans des pays dont le mix électrique est très carboné”, assure le gouvernement. Les véhicules chinois affichent en effet une empreinte carbone de fabrication 45 % plus élevée que celles de modèles similaires conçus en Europe.

Un bonus écologique renforcé pour les voiturettes électriques sans permis

Mais ce n'est pas tout. Dans le dossier de presse du projet de loi “Industrie Verte”, on apprend à la page 42 que le gouvernement souhaite également renforcer le “soutien apporté aux véhicules dits intermédiaires”, soit les petits quadricycles électriques comme la Citroën AMI ou la récente Mily du constructeur français Ligier.

A l'heure actuelle, le montant du bonus pour ces voiturettes électriques sans permis est d'un maximum de 900 €. De fait, on pourrait s'attendre à un coup de pouce plus conséquent via ce nouveau bonus éco. De quoi baisser davantage le coût du ticket d'entrée pour la Citroën AMI par exemple, fixé à 7 790 €.

L'AMI pourrait en profiter… ou plus du tout

Sauf que dans les faits, la partie est loin d'être jouée. Comme dit plus haut, le nouveau critère environnemental instauré par le gouvernement veut faire la part belle aux constructeurs auto les plus vertueux, avec un avantage assumé pour ceux qui possèdent des sites de production en Europe. Or, la petite voiture de la marque aux chevrons n'est pas fabriquée sur le Vieux continent, mais au Maroc.

Résultat, au lieu de bénéficier d'un bonus écologique plus généreux, la Citroën AMI pourrait tout simplement ne plus profiter de cette aide à l'achat précieuse. Ce qui serait un véritable coup dur pour la marque aux chevrons. Et une aubaine pour ses concurrents, Ligier en tête avec sa Mily fabriquée en Vendée.