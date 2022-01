Soldes carte mémoire : chute de prix sur la microSDXC SanDisk Extreme 512 Go

C'est une offre irrésistible que propose Amazon à l'occasion des soldes d'hiver 2022 ! En ce moment, il est possible de profiter d'une réduction de 63% sur l'achat de la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 512 Go. Grâce à cette remise, le prix de l'accessoire passe à moins de 78 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour augmenter l'espace de stockage d'un smartphone tournant sous Android, d'une caméra d'action et d'un drone, il est conseillé d'utiliser une carte mémoire de type microSDXC. D'ailleurs, Amazon propose la SanDisk Extreme d'une capacité de 512 Go au tarif de 77,99 euros au lieu de 211,99 euros ; ce qui fait une remise de 134 euros par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, il est nécessaire de choisir le vendeur Amazon pour profiter de cette offre promotionnelle qui s'inscrit dans le cadre des soldes d'hiver 2022.

Compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), la carte mémoire SanDisk Extreme fournie avec un adaptateur SD peut atteindre des vitesses de transfert jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Conçu et testé dans des conditions extrêmes, l'accessoire est résistant aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. Enfin, la carte mémoire possède une garantie à vie de la part du fabricant.