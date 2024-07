Chromecast : bientôt la fin du format clé HDMI chez Google ?

Google s'apprêterait à présenter un tout nouveau Chromecast. Dans l'optique de concurrencer l'Apple 4K, Google aurait décidé de changer totalement le design de son appareil. On fait le point sur ce qu'on sait.

Et si 2024 marquait la fin du Chromecast comme on l'a toujours connu ? Depuis son lancement il y a dix ans, l'appareil de Google a évolué à maintes reprises pour proposer de la 4K HDR ou du 1080p par exemple. Mais une chose est restée inchangée : son format de dongle TV.

Et bien, selon les premières informations de nos confrères du site 9To5Google, la firme de Mountain View serait sur le point de présenter un tout nouveau Chromecast. Cet appareil inédit devrait être annoncé lors de la conférence du 13 août, qui pour rappel sera marquée par l'officialisation des Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL.

Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que le média américain a réussi à se prodiguer une première image promotionnelle de ce nouveau Chromecast. L'occasion pour nous de constater un changement de taille. Pour cause, l'accessoire ne ressemble plus du tout à un dongle TV. A l'image de l'Apple TV 4K ou de la Nvidia Shield, ce “Google TV Streamer” se présente plutôt comme une box TV multimédia classique.

Au revoir le format dongle avec ce nouveau Chromecast

Attention, le format reste toutefois assez minimaliste si l'on se fie à la photo publiée par 9To5Google. Google a joué le carte de la sobriété, avec une box blanche de forme ovale, plutôt fine et sans réelle folie côté design. On remarque également deux câbles à l'arrière, probablement l'alimentation et l'HDMI.

Souvenez-vous, en avril dernier, nous avions évoqué dans nos colonnes les premières rumeurs sur un nouveau modèle doté d'une télécommande remaniée. Elle serait équipée d'un “bouton magique” situé en bas à droite. Les utilisateurs pourraient d'ailleurs le programmer comme ils l'entendent, pour accéder rapidement à leur plateforme de streaming favorite ou autre.

Une télécommande légèrement remaniée

Toujours concernant la télécommande, on remarque quelques changements sur la photo. Le D-Pad trône sur la partie supérieure, suivi des boutons Retour et Accueil. Le logo Google Assistant a visiblement disparu sur le bouton Micro. Les commandes de gestion du volume ont basculé sur la face avant au lieu du côté droit, tandis qu'un bouton Sourdine a fait également son apparition. Enfin, on aperçoit aussi la présence de raccourcis vers YouTube et Netflix, un bouton Power évidemment, puis le fameux bouton personnalisable.

Forcément, passer d'un format dongle à une box TV devrait permettre à Google de revoir à la hausse la fiche technique de ce “TV Streamer”. On pense à un SoC plus véloce, sans oublier plus de mémoire vive et une capacité de stockage interne plus importante. Bien entendu, il faudra attendre la présentation officielle pour en avoir le coeur net. On a également hâte de connaître le prix de ce nouveau “Google TV Streamer”, qui devra composer avec une concurrence féroce entre l'Apple TV 4K, la Nvidia Shield ou encore la Xiaomi TV Box de seconde génération.

Source : 9To5Google