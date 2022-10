Chromecast avec Google TV : la version 4K est à son meilleur prix chez Darty

Le Chromecast avec Google TV fait l'objet d'un deal intéressant chez Darty. Actuellement, la version 4K de la célèbre passerelle multimédia conçue le géant du Web est proposée à moins de 50 euros.

Alors que le Google Chromecast HD est sorti officiellement en septembre dernier et commercialisé au tarif de 39,99 euros, le modèle 4K du Chromecast est proposé 10 euros plus cher sur le site Darty.

En effet, au cours d'une offre promotionnelle à duré indéterminée, le Chromecast 4K avec Google TV est vendu par le site e-commerce français au prix de 49,99 euros au lieu de 59,99 euros ; ce qui correspond à plus de 15% de remise immédiate.

Se branchant directement sur le port HDMI d'un téléviseur, le Chromecast de Google est un appareil multimédia de diffusion de contenus qui dispose d'une résolution 4K HDR à 60 FPS ; de formats vidéo Dolby Vision, HDR10 et HDR10+ ; du WiFi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz) et de la technologie sans fil Bluetooth. Tournant sous le système d'exploitation Android TV, le Google Chromecast 4K embarque une télécommande vocale avec microphone intégré et est compatible avec les smartphones et tablettes Android, mais aussi avec les iPhone, iPad, les PC portables MAC, Windows et les Chromebook.