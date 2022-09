Google lance un nouveau Chromecast Google TV : vos contenus en Full HD et HDR à partir de 39,99 €

Google lance ce 22 septembre un tout nouveau Chromecast avec Google TV. Contrairement au modèle haut de gamme inauguré en septembre 2022, cette version permet seulement de profiter de ses contenus préférés en Full HD HDR et 60 Hz. Par extension, le prix s'en retrouve adouci : 39,99 € au lieu de 69,99 €.

Début septembre 2022, des rumeurs laissaient entendre l'arrivée imminente d'un nouveau Chromecast avec Google TV vendu à moins de 40 €. Avec cette nouvelle version, l'objectif de Google serait de proposer une alternative moins onéreuse au Chromecast lancé en septembre 2020. Cet appareil, affiché à 69,99 €, proposait un nouveau design et permettait surtout de profiter de ces contenus en 4K HDR 60 FPS.

Or, Google vient de mettre fin au suspens en annonçant ce jeudi 22 septembre 2022 le lancement de ce nouveau Chromecast d'entrée de gamme. Disponible dès aujourd'hui sur la boutique officielle du constructeur ainsi que chez les revendeurs partenaires au prix de 39,99 €, ce Chromecast avec Google TV sert à “transformer n'importe quel téléviseur en smart TV, permettant aux utilisateurs d'optimiser leur expérience de streaming et de contrôler leurs appareils connectés depuis leur téléviseur”.

Google lance un nouveau Chromecast avec Google TV plus abordable

Comme dit plus haut, la principale différence avec le modèle haut de gamme réside dans la définition maximale offerte par ce Chromecast. Ici pas de 4K HDR en 60 Hz, mais seulement du Full HD HDR en 60 Hz. Mis à part cette subtilité, on retrouve tous les avantages offerts par la nouvelle formule du Chromecast avec Google TV.

Via la nouvelle interface Google TV, les utilisateurs pourront accéder directement à plus de 6500 applications “et des centaines de milliers de films et séries organisés par genre et adaptés à leur goût” comme Disney+, Netflix, YouTube ou encore Amazon Prime Video et Apple TV+. Il est également possible d'accéder à vos jeux Stadia sans téléchargement, à condition d'être abonné au service de cloud gaming évidemment.

Sans surprise, ce Chromecast profite également de l'intégration de l'Assistant Google. Via le micro présent dans la télécommande fournie, l'utilisateur peut contrôler sa TV et ses applications par la voix. Par ailleurs, il est possible de contrôler l'ensemble de vos appareils connectés compatibles avec votre Chromecast et l'Assistant Google.

L'utilisateur peut par exemple afficher le flux de sa Nest Cam sur ton téléviseur, gérer ses lumières ou son thermostat connecté, diffuser de la musique en audio multiroom sur l'ensemble des enceintes connectées de la maison, ou encore lancer un diaporama des photos stockées dans Google Photo sur sa TV. Notez que contrairement au modèle 4K, le Chromecast avec Google TV en HD est disponible dans un seul coloris : Blanc.