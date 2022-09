Chromecast HD : on connait désormais le prix et la fiche technique de l’appareil avec Google TV

Une nouvelle version du Chromecast, plus abordable en termes de prix, verrait le jour au début du mois d'octobre 2022. Son nom ? Chromecast HD. Un mois avant son éventuelle sortie, on connait désormais le tarif et la fiche technique du nouvel appareil avec Google TV.

Deux ans après le Chromecast 4K à moins de 70 euros, c'est donc une nouvelle version plus “light” du Chromecast qui débarquera dans les semaines à venir. Désormais réputé pour dévoiler en avant-première les jeux offerts aux abonnés PS Plus, le site Dealabs a cette fois-ci révélé le prix et la fiche technique du modèle 2022 du Google Chromecast.

En effet, le très bien informé billbil-kun avance que le design de la version HD du Google Chromecast sera similaire à celui du Chromecast 4K. Concernant le prix de l'appareil, le Google Chromecast HD sera commercialisé en France au tarif de 39,99 euros.

Le Chromecast HD sortirait en même temps que le Pixel 7

Du côté de la fiche technique du produit, le Chromecast avec Google TV version HD dispose d'une résolution HDR jusqu'à 1080p à 60 FPS ; des formats vidéo HDR10, HDR10+ et HLG ; et des formats audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos via passthrough HDMI. Concernant la connectivité et les connecteurs, on retrouve le Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz), la technologie sans fil Bluetooth, un port HDMI avec branchement direct sur le téléviseur et un port USB Type-C pour l'alimentation avec adaptateur secteur (5 V, 1,5 A inclus et requis). Et à l'instar du Chromecast 4K, le Chromecast HD tourne sous le système d'exploitation Android TV et est fourni avec une télécommande vocale.

En revanche, nous ignorons la quantité de mémoire vive et l'espace de stockage interne du Chromecast HD. À titre de rappel, le Chromecast 4K embarque 2 Go de RAM si l'on se fie à sa fiche technique. Pour la version HD, la mémoire vive pourrait donc être d'1 Go voire d'1,5 Go ; comme pour le Fire TV Stick d'Amazon.

Pour terminer, Google présentera officiellement ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro le 6 octobre prochain. Nul doute que la firme de Mountain View inclura le Google Chromecast HD dans le cadre d'une offre de lancement de ses nouveaux smartphones.