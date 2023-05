Chromecast 4K avec Google TV : l’objet connecté est à prix très réduit !

Envie de vous procurer le Chromecast 4K avec Google TV ? Chez Amazon Italie, l'objet connecté de la firme de Mountain View peut être obtenu à moins de 45 euros seulement. Une excellente affaire qui risque de ne pas durer !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre d'une vente flash, la plateforme italienne d'Amazon vous permet d'avoir le Chromecast 4K à moins de 45 euros. Affiché au prix conseillé de 69,99 euros, l'objet connecté de Google disponible en deux coloris au choix voit son tarif diminuer à exactement 39,34 euros. Pour obtenir la remise de 30 euros, il suffit d'ajouter le produit au cours de l'étape de la commande. Pour une livraison en France, des frais de port sont appliqués à hauteur de 4,95 euros. Au total, le Google Chromecast 4K revient donc à 44,29 euros.

Se branchant directement sur le port HDMI d'un téléviseur, le Chromecast de Google est un appareil multimédia de diffusion de contenus qui dispose d'une résolution 4K HDR à 60 FPS ; de formats vidéo Dolby Vision, HDR10 et HDR10+ ; du WiFi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz) et de la technologie sans fil Bluetooth. Tournant sous le système Android TV, le Google Chromecast 4K dispose d'une télécommande vocale avec microphone intégré et est compatible avec les smartphones et tablettes Android, mais aussi avec les iPhone, iPad, les PC portables MAC, Windows et les Chromebook.