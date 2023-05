Fire TV Stick : la version 4K du lecteur Amazon est à 34,99 €

Le Fire TV Stick 4K est de retour sur le devant de la scène à l'occasion de la fin du mois de mai 2023. Chez Amazon, le fameux lecteur est en effet vendu à moins de 35 euros dans le cadre d'une vente flash.

Amazon profite du coup d'envoi du tournoi de tennis de Roland-Garros 2023 pour proposer son Fire TV Stick 4K en vente flash. Au cours de l'offre promotionnelle à durée indéterminée, le lecteur Amazon est vendu par le géant du commerce en ligne au prix de 34,99 euros au lieu de 36,99 euros ; soit 2 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, l'objet connecté est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Idéal pour du streaming 4K cinématographique avec Dolby Vision, le Fire TV Stick 4K se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Concernant ses principales caractéristiques, le lecteur d'Amazon embarque un processeur Quadricœur 1,7 GHz, une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, un espace de stockage interne de 8 Go pour les applications et les jeux, le Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et le Bluetooth. L'appareil est fournie dans une boîte contenant une télécommande vocale Alexa, un câble USB et adaptateur secteur, une rallonge HDMI, 2 piles de type AAA et un guide de démarrage.