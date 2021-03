Chrome 89 est disponible : recherche d’onglets, HTTPS, profils… découvrez les nouveautés

Google commence à déployer Chrome 89 sur Windows, Mac, Android, iOS et ChromeOS. La nouvelle version du navigateur lance un nouveau champ recherche qui permet de retrouver plus facilement des onglets et change le design de la page de sélection de profils entre autres nouveautés.

Google Chrome 89 déploie auprès du grand public plusieurs nouveautés de Chrome Canary – tout en continuant à pousser l'adoption de protocoles sécurisés comme HTTPS. En l'espèce, lorsque vous entrez une adresse dans le champ de recherche sans préciser HTTP ou HTTPS, Chrome essaie désormais automatiquement l'option la plus sécurisée d'abord avant de retenter en HTTP si cela ne fonctionne pas.

Tab Search : fini les onglets perdus dans la masse !

Mais ce n'est sans doute pas cela que les utilisateurs remarqueront immédiatement. Si vous êtes comme moi, vous cultivez les onglets comme d'autres labourent les champs. Au fil de votre journée de travail, le nombre d'onglets explose, au point qu'il est possible de “perdre” certaines pages importantes – ou tout du moins perdre beaucoup trop de temps à les retrouver. Tab Search est un nouveau champ de recherche qui permet de retrouver facilement un onglet ouvert dans Chrome.

Pour y accéder c'est très simple : une petite flèche s'affiche désormais en haut à droite de toutes les fenêtres de Chrome. Cliquez dessus pour faire apparaitre Tab Search. Vous pouvez alors chercher des mots-clés en lien avec l'onglet pour le retrouver immédiatement. Cliquez simplement dessus pour y accéder. Si l'option n'est pas encore présente dans votre navigateur, vous pouvez forcer l'activation en accédant à la page suivante chrome://flags/#enable-tab-search.

Phone Hub débarque dans Chrome OS pour connecter les smartphones Android

Phone Hub est le pendant ChormeOS de l'application Votre Téléphone dans Windows 10. L'idée est de linker votre smartphone Android à Chrome pour accéder à nombre de ses fonctionnalités depuis votre Chromebook. Grâce à ce dispositif, vous pourrez alors lire et envoyer des messages, afficher vos notifications, synchroniser les codes Wifi, installer automatiquement des applications et bien plus encore directement depuis votre ordinateur portable Chromebook.

Phone Hub est l'une des toutes premières versions du composant. On s'attend donc à ce que Google ajoute des fonctionnalités au fil des prochains mois. Il est néanmoins dommage que Google ne propose pas Phone Hub également dans Chrome 89 pour Windows, Mac et Linux. Cela semble en effet être une occasion ratée de mettre au point le premier système de synchronisation automatique des smartphones Android qui serait vraiment multi-plateformes.

La page de sélection de profils écope d'un redesign

Si vous partagez votre ordinateur avec plusieurs membres de la famille, alors vous apprécierez le profond redesign des comptes proposé par Chrome 89. Pour commencer, une page de sélection de profils s'ouvre désormais à l'ouverture de Chrome. Vous pouvez depuis cette page ajouter de nouveaux profils. Les étapes pour créer les profils ont également été revues pour plus d'intuitivité et de personnalisation.

Ainsi Chrome demande désormais ce que vous souhaitez synchroniser avec votre profil, dont les bookmarks, mots de passe et historiques. La sélection de profil vous permet également de personnaliser la couleur d'accentuation de Chrome. Ces profils actualisés ne sont pas encore disponibles sur toutes les machines sur laquelle nous avons pu installer Chrome 89. Ce qui suggère que le déploiement aura lieu au cours des prochaines semaines.

Partager des pages web devient plus simple

Les versions PC/Mac/Linux bénéficient d'un nouvel écran de partage des pages. Celui-ci a pour but de rapprocher l'expérience de partage de ce qui se fait sur smartphone. Pour l'instant, de nombreux sites proposent en effet leurs boutons de partage, mais l'utilisateur n'avait pour l'instant pas accès à un panneau plus complet.

Si un site le prend en charge, le bouton partage afficheront désormais un nouveau menu natif qui proposera toutes les options de partage possibles disponibles, et la découverte d'appareils et d'utilisateurs à proximité.

Chrome 89 permet à certains sites d'utiliser le NFC

Cela ne concerne qu'Android, ne devrait pas vraiment avoir d'impact dans un premier temps mais pourrait bien révolutionner à terme nos interactions dans la vie de tous les jours. Chrome 89 permet désormais aux Web Apps d'accéder au NFC Android. Jusqu'ici seule les applications natives pouvaient accéder à cette fonctionnalité.

Google évoque dans un premier temps des applications assez sages comme par exemple l'affichage d'infos supplémentaires dans les musées, la gestion des stocks et la gestion des invités lors des conférences.

Chrome 89 ne prend plus en charge les machines équipées de CPU x86 obsolètes

Chrome 89 met fin à la prise en charge des processeurs x86 obsolètes. Les machines qui font tourner Chrome devront désormais obligatoirement embarquer un processeurs compatible avec SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3). Cela fait près de 15 ans que tous les processeurs prennent en charge ce protocole.

Si vous possédez une machine trop ancienne, Chrome 88 est la dernière version du navigateur que vous pourrez utiliser.

Il y en a aussi beaucoup pour les développeurs

Chrome 89 est particulièrement riche en nouveautés pour les développeurs. Nombre de ces nouveautés sont décrites dans le détail sur le Chromium Blog. Il y a parmi celles-ci :

Prise en charge du débugging pour les violations de type Trusted Types

Le panneau Lighthouse passe à Lighthouse 7

Chrome 89 prend en charge le décodage du format AVIF sur Android

Nouvelle API pour analyser les requêtes multi-domaines des sites

Affichage des couleurs forcé qui détecte le mode d'affichage de l'appareil

Il y a plusieurs options. Vous pouvez télécharger directement Chrome 89 depuis Google. L'alternative, c'est de tenter de mettre à jour manuellement votre navigateur en vous rendant dans les réglages. Si vous ne faites rien, Google mettra automatiquement votre navigateur à jour dans les prochains jours.

Bien sûr, pour mettre toutes les chances de votre côté, il est recommandé de mettre également à jour votre système d'exploitation. Comme vous allez le voir dans la vidéo ci-dessous, Chrome ne sera par exemple bientôt plus disponible sur les PC Windows 7. Au fil des mises à jour, le navigateur a en effet besoin de plus en plus de protocoles, API, et composants système avancés.