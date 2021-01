Google Chrome veut un web sans cookies dès cette année

Google veut la peau des cookies tiers sur Chrome. Cette technologie qui permet de faire de la publicité ciblée est depuis longtemps pointée du doigt pour son manque de respect de la vie privée des utilisateurs. Google veut faire évoluer ces pratiques en supprimant purement et simplement les cookies tiers de Chrome.

Les cookies vont bientôt être de l’histoire ancienne sur Chrome. Google veut en effet faire disparaître cette pratique très prisée dans le domaine de la publicité, car peu respectueuse de la vie privée. Cette élimination représentera une évolution majeure dans la manière dont fonctionne le web et cette technologie sera remplacée par une autre qui ne prendra pas en compte la navigation individuelle des utilisateurs.

Privacy Sandbox est le nom donné par Google à cette initiative. La transition débutera en avril prochain avec la sortie de la MàJ Chrome 90, qui permettra de désactiver ces cookies tiers. Ainsi, Chrome rejoindra Firefox et Safari sur ce segment, qui bloquent par défaut le trackage.

L’objectif est de supprimer l’utilisation des cookies tiers dans Chrome à l’horizon 2022 et d’ainsi empêcher toute violation de la vie privée. Une bonne initiative qui, dit comme ça, pourrait apporter des sueurs froides aux publicitaires. Mais la firme de Mountain View ne compte pas abandonner cette manne financière et va proposer une alternative.

Un trackage groupé plutôt qu’individuel

Google ne compte absolument pas se priver de la publicité. Le géant travaille sur une nouvelle méthode basée sur la récolte groupée des informations de navigation, et ce sans avoir accès aux informations privées.

En clair, les internautes seront regroupés selon leurs habitudes dans des groupes gigantesques et anonymes. Les publicitaires auront alors la possibilité de cibler des publicités selon ces groupes. Par exemple, ceux qui aiment les Lego seront classés comme tels et des pubs sur les derniers sets s’afficheront pendant qu’ils sont sur Chrome. Une technique qui, promet la société, ne changerait rien pour les publicitaires en termes de revenus.

Une technique moins invasive qui donne pour le moment de bons résultats, selon Google. Toutefois, nous n’en sommes qu’au début du processus et les cookies ont encore quelques mois de vie devant eux. En tout cas, la machine est lancée et on peut espérer un web plus respectueux de la vie privée dans les prochaines années.

Source : Google