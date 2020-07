Android, Chrome OS : Google a enfin décidé d’en faire un vrai écosystème, comme Apple

Google est en train de remplacer son initiative « Better Together » pour Android et ChromeOS par un nouveau « Phone Hub » qui améliore significativement l’intégration de l’écosystème Android + ChromeOS – qui ressemble de plus en plus à l’écosystème Apple.

Grâce au projet « Better Together » les Chrome OS faisaient déjà partie des meilleurs amis des smartphones Android. Vous pouvez y recevoir et écrire vos SMS, créer un hotspot WiFi automatique, et profiter du même Smart Lock. Mais selon nos confrères de 9to5Google, Google est en train d’aller enfin beaucoup plus loin.

Google soigne enfin l’intégration Android et Chrome OS

Une nouvelle composante système « Phone Hub » arrive. C’est en tout cas ce que révèle un nouveau bout de code repéré dans Chrome OS par 9to5Google. Un nouveau flag intitulé « Phone Hub » débarque ainsi dans la page chrome://flags.

Le flag est accompagné de cette description : « fournit une interface utilisateur pour voir des informations sur leur téléphone Android et performer des actions sur le téléphone depuis Chrome OS ». Ailleurs dans le code, on trouve des fonctionnalités plus précises.

Phone Hub promet ainsi des notifications unifiées sur tous vos appareils, et la reprise de tâches commencées sur Android ou Chrome OS. Le fait est qu’à l’heure actuelle, l’intégration de l’écosystème Google laisse tout de même à désirer en comparaison de ce que fait Microsoft.

Microsoft propose en effet « Votre téléphone » une application qui va plus loin que Better Together, avec en prime la capacité d’installer des applications sur votre smartphone depuis le PC. Ou encore la gestion des photos, et l’utilisation des contrôles media de votre smartphone sur vos autres appareils.

Certains smartphones Samsung peuvent même carrément bénéficier nativement d’un copier/coller unifié (copiez quelque chose sur Windows, vous n’avez plus qu’à le coller dans votre application Android préférée).

Voire de la recopie de l’écran du smartphone dans une fenêtre de Windows 10. Comme Microsoft, Google semble commencer à se convertir à l’attrait de la logique d’écosystème, comme le fait Apple.

Source : 9to5Google