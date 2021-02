Chrome 89 : Google va abandonner le support pour les très vieux PC

Les vieux PC ne pourront pas faire tourner la prochaine mise à jour de Chrome. Dans un communiqué, Google a annoncé que la version 89 du navigateur ne prendra plus en charge les processeurs non compatibles avec le SSE3, soit des CPU antérieurs à 2006. Un message va apparaître dans les paramètres indiquant que le support sera bientôt terminé pour les ordinateurs concernés.

Votre PC date d'avant 2006 ? Vous ne pourrez bientôt plus utiliser Chrome. Si cette affirmation peut faire sourire, Windows 7 est encore installé sur des millions de machines à travers le monde, il est bien possible que de nombreux utilisateurs n'aient toujours pas opté pour un équipement plus récent depuis cette période. Malheureusement pour eux, l'équipe de développement Chromium a annoncé que la prochaine version de son navigateur ne prendra plus en charge ces ordinateurs.

Plus précisément, ce sont les PC équipés d'un processeur x86 non compatibles avec le SSE3 (“Supplemental Streaming SIMD Extensions 3”, qui enveloppe les actions exécutables par un CPU) qui sont concernés. De manière générale, cela englobe les processeurs antérieurs au Intel Core 2 Duo, qui a été lancé en 2006. À titre de comparaison, Windows 10 ne requiert qu'une compatibilité au SSE2. Par ailleurs, seuls les PC tournant sur le système d'exploitation de Microsoft seront touchés.

Chrome ne fonctionnera plus sur les vieux PC

En effet, les Chromebook, Macs et smartphones Android doivent d'ores et déjà être équipés d'un processeur compatible SSE3 pour utiliser Chrome. En décembre dernier, Google a déjà annoncé que son navigateur sera obsolète pour tous les utilisateurs de Windows d'ici 2022. Les ordinateurs concernés, eux, ne pourront même pas lancer ce dernier. L'installation sera impossible, et l'ouverture du logiciel résultera systématiquement en un crash.

À lire également – Chrome 88 comble une grave faille de sécurité, faites vite la mise à jour

Google n'a pas précisé les raisons de ce changement, mais il est probable qu'il soit question de performances que seraient incapables de fournir de vieux ordinateurs. Bientôt, un message apparaîtra pour ces derniers dans les paramètres de Chrome indiquant qu'ils ne “recevront bientôt plus de mises à jour Chromium car son hardware n'est plus supporté”. Edge devrait également imposer ce changement à ses utilisateurs, car les deux navigateurs partagent le même noyau.