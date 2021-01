Chrome va ouvrir en priorité les pages HTTPS pour une meilleure sécurité

Google continue d'améliorer Chrome en testant une fonctionnalité lui faisant ouvrir en priorité les pages HTTPS des sites visités. Le protocole, plus sécurisé que son cousin HTTP, est pour l'heure chargé en second, ce qui peut ralentir la navigation. Le dispositif n'est pas encore disponible, car il pourrait “casser” les sites étant toujours en HTTP.

La sécurité est un enjeu majeur de la navigation web, et Google l'a bien compris. Après avoir corrigé les bugs de plantage et d'utilisation excessive de la RAM, la firme se penche sur une nouvelle fonctionnalité de Chrome qui pourrait bientôt arriver. À l'heure actuelle, lorsqu'une page avec le protocole HTTPS est visitée, le navigateur charge d'abord la version HTTP avant d'afficher la version sécurisée. Google souhaite que Chrome supprime la première étape pour charger directement la version HTTPS.

Cette fonctionnalité appelée “upgraded HTTPS navigations” (“navigation HTTPS améliorée”) prendra place dans l'Omnibox, à savoir la barre d'adresse. Cette dernière a déjà fait l'objet de plusieurs optimisations au fil du temps, notamment au niveau de sa lisibilité en enlevant le protocole de l'URL. Une fois déployée, la solution permettra également à l'autocomplétion de prendre en compte la version HTTPS de la page souhaitée. À noter que ce changement pourrait s'appliquer à Edge, les deux navigateurs partageant le même noyau : si Chrome s'améliore, Edge aussi !

Google met l'accent sur la sécurité pour Chrome

Pour rappel, le protocole HTTPS est en quelque sorte une version améliorée du HTTP en mettant en place une connexion sécurisée entre le site visité et le navigateur. L'enjeu est donc double selon Google : d'une part, la firme déclare que “le web adopte de plus en plus le HTTPS”, ce qui montre une attention grandissante apportée à la sécurité ; d'autre part, les développeurs affirment que le dispositif permettra à Chrome de charger plus rapidement les pages concernées.

Ces derniers précisent également que le navigateur “cherchera les versions HTTPS améliorées pendant quelques secondes avant d'annuler le chargement si nécessaire, afin de ne pas attendre indéfiniment une page HTTPS qui n'existe pas”. Cependant, bien qu'il s'agisse d'une “amélioration mineure” selon ses créateurs, ceux-ci avouent qu'elle “n'est pas prête à l'usage”. En effet, Chrome étant pour le moment incapable de se souvenir quelles URLs dirige vers une page HTTP, la fonctionnalité pourrait casser certains sites étant restés sur le protocole non sécurisé.

Source : Windows Latest