Chrome 87 : plus rapide, plus performant, plus économe, voici les nouveautés de la mise à jour

La version 87 de Chrome est arrivée. Au menu : un navigateur qui consomme moins d'énergie et qui gagne en vélocité, tant au lancement de l'application qu'au chargement des pages Web. Petit tour d'horizon des nouveautés du navigateur.



Que ce soit sur ordinateur ou mobile, Chrome reste le navigateur le plus populaire, loin devant Safari ou Microsoft Edge, lequel a pourtant réussi à dépasser Firefox plus tôt dans l'année. Mais il était temps que Google prenne le taureau par les cornes, car le navigateur commençait à se faire vieux et à montrer des signes de ralentissement.

La nouvelle édition de Chrome vient de débarquer. Et si l'on en croit le billet déposé par Google sur son blog, cette version 87 apporte un joli lot de nouveautés, toutes plus pertinentes les unes que les autres. Entre le gain de rapidité du navigateur, sa consommation réduite en énergie et sa nouvelle gestion des onglets, il y a vraiment de quoi faire.

Chrome 87 : plus véloce, plus pratique et moins gourmand en énergie

Après Firefox 83 qui est arrivé hier, c'est au tour de Chrome 87 de faire son apparition. Première nouveauté du navigateur de Google, et pas des moindres : Chrome 87 se révèle beaucoup plus rapide que les éditions précédentes. Selon Google, le navigateur gagne ainsi jusqu'à 25% de vélocité au démarrage. Le navigateur offre également 7% de rapidité en plus lorsqu'il charge une page Web, tout en consommant moins de RAM.

Deuxième nouveauté : l'édition 87 de Chrome sait désormais mieux gérer les priorités des onglets ouverts. Selon Google, il en résulte une charge CPU jusqu'à 5 fois moins importante. De quoi booster les ressources sur les petites confirmations, mais aussi et surtout d'économiser la batterie du PC ou du mobile. Il y aurait ainsi de quoi gagner jusqu'à 1 heure 25 d'autonomie, toujours d'après Google.

Google précise également que la version Android de Chrome gagne aussi en rapidité lorsqu'il s'agit d'ouvrir une page Web : “Chrome sur Android charge désormais les pages presque instantanément lorsque vous basculez d'une page à l'autre, ce qui rend les tâches courantes très rapides.”

Les onglets de Chrome 87 sont plus faciles à gérer et à consulter

Google a également amélioré la gestion des onglets de son navigateur. S'il était déjà possible de les grouper et de les épingler, on peut désormais lancer une recherche dans l'ensemble des onglets ouverts par le butineur. Chrome 87 dresse une liste de toutes les pages ouvertes et affiche maintenant un petit champ de recherche, tout en haut à droite de l'interface. Et peu importe que vous ayez plusieurs fenêtres du navigateur lancées : Chrome est capable de lister tous les onglets en cours de consultation de toutes les instances du navigateur ouvertes.

Notre tour des nouveautés de Chrome ne s'arrête pas là. Google introduit dans cette édition 87 les Chrome Actions, qui consistent à utiliser la barre d'adresse en tant que centre d'aide et lanceur de fonctionnalité. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Par exemple, si vous souhaitez traduire une page Web ou supprimer votre historique, il vous suffit maintenant de taper votre requête dans la barre de navigation (“traduire cette page”, “effacer l'historique”, “gérer les mots de passe”, “mettre à jour Chrome”, etc.).

Dès lors, le navigateur comprend instantanément votre demande et lance la fonction adéquate. De quoi éviter aux moins aguerris de chercher durant plusieurs minutes, dans les menus et sous-menus, l'option tant convoitée. Google précise en revanche que cette nouvelle fonctionnalité arrivera progressivement : il se peut que vous n'en bénéficiiez pas encore, même après avoir installé version 87 de Chrome. Ce qui est d'ailleurs le cas sur notre machine de test au moment où nous écrivons ces lignes.

Chrome vous ramène à l'endroit où vous aviez stoppé votre recherche et votre consultation

Dernière fonctionnalité ajoutée à cette nouvelle édition : la prise en charge des “Cards”. Grâce à elles, vous pouvez reprendre la consultation d'une recette de cuisine (par exemple) là où vous vous étiez arrêté. Un simple clic sur une Card à la réouverture du navigateur vous ramènera sur la page et à l'endroit même où vous aviez stoppé sa consultation. Là encore, cette fonctionnalité est en cours de déploiement et ne concerne qu'une petite quantité de pages dédiées à la cuisine ou au shopping. Mais Google prévoit de l'étendre à d'autres catégories de site d'ici le début d'année prochaine.

Enfin, signalons que Chrome 87 pour macOS est désormais accessible aux tout nouveaux MacBook Air et MacBook Pro, les premiers Mac à utiliser une puce ARM M1. Google a en effet développé une version fonctionnant de manière native sous les nouveaux processeurs d'Apple. Lorsque l'on télécharge le navigateur, deux DMG sont ainsi proposés : l'un pour les mac Intel, l'autre pour les mac Apple Silicon.

Télécharger Chrome 87 pour Windows

Télécharger Chrome 87 pour macOS