Firefox 83 disponible : de meilleures performances et un mode HTTPS Only au programme

Firefox 83 est disponible ce mardi 17 novembre. Cette nouvelle version du navigateur de recherche intègre plusieurs améliorations au niveau des performances, ainsi que quelques fonctionnalités inédites comme la prise en charge du Pinch Zooming sur les Mac et les appareils Windows avec écran tactile, et un mode HTTPS Only.

Version après version, Firefox ne cesse de s'améliorer. La version 79 de Firefox, également appelée Fénix, a marqué un nouveau départ pour le navigateur avec à la clé une refonte complète du design et la migration sous un nouveau moteur. Sur Android, Firefox 81 s'occupe de fermer les onglets automatiquement après un certain temps.

En ce mardi 17 novembre 2020, c'est au tour de la version 83 de Firefox de faire son entrée sur Windows, Mac, et Linux. En premier lieu, le moteur SpiderMonkey de Firefox profite de quelques améliorations. Mozilla promet des chargements de pages 15% plus rapides. En outre, le navigateur se montre moins énergivore, avec une consommation en mémoire de l'appareil diminuée de 8%. Ensuite, une partie du moteur JavaScript a été remplacé, afin de rendre la maintenance du navigateur plus simple pour les développeurs.

Venons-en maintenant à la fonctionnalité phare de cette version : le mode HTTPS Only. Comme son l'indique, ce mode permet de charger tous les sites web dans leur version sous HTTPS uniquement. S'il n'y parvient pas, Firefox vous demande votre autorisation avant d'afficher le site via HTTP. Pour rappel, cet ancien protocole est peu sécurisé, car l'intégralité du trafic s'effectue en clair, ce qui induit la possibilité d'intercepter n'importe quelle information transmise entre l'utilisateur et le site en question.

En HTTPS, la connexion s'effectue via un canal chiffré et offre davantage de sécurité. Mozilla précise que ce mode HTTPS Only est désactivé par défaut. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans la section “Vie privée et sécurité”, puis chercher l'onglet Mode HTTPS uniquement. Parmi les autres ajouts, on notera la prise en charge du Pinch Zooming (le zoom par pincement) sur les appareils Windows dotés d'un écran tactile et les touchpad des Mac.

Le mode “Picture-in-Picture” est désormais compatible avec les raccourcis clavier pour l'avance rapide et le retour rapide en lecture vidéo. L'autocomplétion de l'URL est également de la partie.

Source : VenturaBeat