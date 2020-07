Chrome : une mise à jour va booster l’autonomie des batteries des smartphones et des PC

Chrome consommera bientôt moins d’énergie. Grâce à une future mise à jour du navigateur web, Google ambitionne en effet de booster l’autonomie de votre ordinateur et de votre smartphone. La firme de Mountain View table même sur 2 heures d’autonomie supplémentaires dans certaines conditions. Pour ça, Google va revoir la façon dont Chrome gère les onglets en arrière plan.

La version beta de Chrome 86 comprend une option expérimentale permettant de réduire la quantité d’énergie consommée par le navigateur web, rapporte The Windows Club. L’option, accessible dans la page « chrome://flags », est disponible sur Windows, Mac, Linux et sur Android. Depuis toujours, Chrome est en effet réputé pour son importante consommation énergétique, bien plus élevée que celle de Safari ou Edge par exemple. Le navigateur de Google mobilise aussi beaucoup de mémoire vive pour fonctionner.

Avec Chrome 86, Google promet jusqu’à 2 heures d’autonomie en plus

Concrètement, cette fonctionnalité, encore au stade du développement, réduira la consommation d’énergie en désactivant les trackers JavaScript inutiles sur les onglets en arrière-plan. Google désactive notamment les trackers qui vérifient l'emplacement de votre curseur sur la page web ou analysent le comportement des internautes à des fins publicitaires.

Lors de tests réalisés en interne, Google a remarqué une hausse de 28% de l’autonomie de certains ordinateurs, soit 2 heures supplémentaires avant la recharge obligatoire. Dans le cadre de cette expérimentation, les ingénieurs de Google ont ouvert 36 onglets en arrière-plan et un onglet de premier plan vierge. L’efficacité de l’option dépend évidemment de l’utilisation de l’onglet en premier plan. Quand l’onglet affiche une vidéo sur YouTube par exemple, Google a noté une autonomie supplémentaire de 36 minutes, soit seulement 13%.

Aux dernières nouvelles, Google devrait déployer Chrome 86 en version stable dans le courant de la fin d’année. Pour rappel, la firme américaine a lancé le déploiement de Chrome 83 en mai dernier. La prochaine itération, Chrome 84, est attendue dans le courant de l’été. De son côté, Chrome 85 devrait débarquer dès le mois de septembre. Que pensez-vous de l’option mise au point par Google ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

