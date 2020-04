Microsoft Edge devient le 2e navigateur le plus utilisé au monde, devant Firefox. C’est en tout cas ce que dévoilent les statistiques publiées par le site NetMarketShare. Le passage sous Chromium ainsi que le fait que Edge soit le navigateur préinstallé sur Windows 10 ont grandement aidé à passer ce cap.

D’après de récentes statistiques publiées par le site NetMarketShare, Microsoft Edge est devenu le second navigateur le plus utilisé au monde en mars 2020, juste derrière Google Chrome. Il prend donc la place de FireFox, désormais relégué à la troisième place. En effet, le navigateur de Microsoft détient 7,59 % de parts de marché, contre 7,19 % pour Mozilla.

NetMarketShare ne revient pas sur les raisons de cette montée soudaine, mais il est clair que l’adoption du moteur Chromium sur Edge a joué dans la balance. Une meilleure fluidité et une meilleure rapidité d’exécution, une navigation remaniée, et la possibilité de pouvoir enfin exécuter des extensions à partir du Web Store de Chrome, ont probablement convaincu de nouveaux utilisateurs de rejoindre l’écurie Edge.

Autre avantage et pas des moindres, Edge est préinstallé avec Windows 10. Et pour rappel, Windows 10 est le système d’exploitation le plus utilisé au monde avec un milliard d’utilisateurs. Autant d’utilisateurs qui peuvent être séduits par les atouts de Edge.

L’abandon de EdgeHTML incompréhensible pour Mozilla

Légèrement mauvais joueur, Mozilla FireFox n’hésite pas à critiquer le choix de Microsoft d’abandonner son moteur EdgeHTML au profit de l’open source Chromium. « En adoptant Chromium, Microsoft cède le contrôle de sa vie en ligne à Google. La décision de Microsoft donne à Google plus de capacité à décider à lui seul quelles possibilités sont disponibles pour chacun d’entre nous. Rendre Google plus puissant est risqué sur de nombreux fronts ».

Pour les développeurs de FireFox, leur principal mission est de représenter une alternative viable et efficace à « Chromium ». « Si vous trouvez que Firefox est un bon produit, alors votre utilisation rend Firefox plus fort. Votre utilisation aide les développeurs web et les entreprises à penser au-delà de Chrome. Et cela aide Firefox et Mozilla à améliorer la vie globale sur Internet – plus de choix, plus d’options de sécurité et plus de concurrence.

Source : NetMarketShare